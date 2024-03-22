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موعد مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
حسام حسن
حسام حسن

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد مباراة مصر ونيوزيلندا وذلك في إطار ودي.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية

من المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الجمعة 22 مارس 2024 والمقرر إقامتها في بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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التشكيل المتوقع لمصر وثلاثي مفاجاة في خط الوسط

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي، مصطفى محمد.

القناة الناقلة لمباراة كأس العاصمة

وتنقل المسابقة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.

منتحب مصر كأس العاصمة نيوزيلندا مصر مصر ونيوزيلندا

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