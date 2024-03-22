اليوان الصيني يتراجع لأقل مستوى في 4 أشهر



تراجع اليوان الصيني لأقل مستوى في 4 أشهر أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة الثاني والعشرين من مارس آذار، وسط توقعات بتيسير السياسة النقدية.

وفي معاملات السوق الفورية، تراجع اليوان المتداول داخل البر الرئيسي للصين متجاوزًا مستويات 7.2 يوان لكل دولار الذي احتفظ به منذ السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني الماضي مسجلًا 7.24 يوان لكل دولار.

أما اليوان المتداول خارج البر الرئيسي في الصين فهبط عند 7.2723 يوان لكل دولار وهو أدنى مستوى منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي.

وقالت مصادر لرويترز إن البنوك المحلية تدخلت من أجل شراء اليوان مقابل الدولار. وسجلت العملة 7.227 يوان لكل دولار في نهاية المعاملات المحلية.

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وتراجع اليوان الصيني بنحو 2% في 3 أشهر، وتعرض لضغوطات نتيجة زيادة توقعات السوق بتنفيذ المزيد من التيسير النقدي لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان نائب رئيس بنك الشعب الصيني صرح أمس الخميس بأن بكين لديها مساحة لخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي بصورة أكبر، وذلك ضمن أدوات السياسة الأخرى المتاحة لديه.

وضغط الانخفاض المفاجئ لليوان على سوق الأسهم أيضًا، وسط تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 1%.