كحك العيد التونسي: لذة تقليدية تعبر عن الفرح والاحتفال، في تونس، كما في العديد من البلدان العربية، يحتفل الناس بعيد الفطر المبارك بطقوس مميزة وتقاليد تعكس البهجة والسعادة. ومن بين هذه التقاليد تبرز حلوى كحك العيد، التي تشكل جزءًا مهمًا من احتفالات العيد في تونس. في هذا المقال، سنتعرف على كحك العيد التونسي وطريقة تحضيره.

مكونات كحك العيد التونسي:

1. **الدقيق:** يستخدم الدقيق الناعم في تحضير عجينة كحك العيد.



2. **السمن:** يُعتبر السمن من المكونات الرئيسية لإعطاء العجينة طعمًا غنيًا ونكهة مميزة.

3. **السكر:** يستخدم لإضافة الحلاوة للكحك.

4. **ماء الزهر والزيت:** يُضاف ماء الزهر لإضفاء رائحة زكية على العجينة، بينما يستخدم الزيت في العجن للحصول على قوام متماسك.

5. **الفستق واللوز:** تُضاف حبيبات الفستق واللوز المقشرة كتزيين لكحك العيد.

طريقة تحضير كحك العيد التونسي:

1. **تحضير العجينة:** يُخلط الدقيق مع السمن والسكر حتى يتكون عجينة متماسكة. يُضاف ماء الزهر تدريجيًا أثناء العجن حتى تتماسك العجينة بشكل جيد.

2. **تشكيل الكحك:** يُشكل العجين إلى كرات صغيرة، ثم يُفرد كل كرة بين اليدين لتشكيلها إلى شكل دائري مسطح.

3. **التزيين:** يُزين كل كحكة بحبيبات الفستق واللوز في الوسط، ثم يُطبخ في الفرن حتى يُصبح لونه ذهبيًا.

4. **التقديم:** يُقدم كحك العيد التونسي في أطباق تقديم خاصة في جو من الفرح والاحتفال، ويُقدم مع الشاي أو القهوة.

أهمية كحك العيد التونسي:

كحك العيد التونسي: لذة تقليدية تعبر عن الفرح والاحتفال، يُعتبر كحك العيد التونسي جزءًا لا يتجزأ من تقاليد احتفالات العيد في تونس، حيث يمثل رمزًا للفرح والبهجة في المناسبات الدينية والاجتماعية. إن تحضيره وتقديمه يعكس التراث والثقافة التونسية الغنية والمتنوعة، ويجسد قيم الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع في هذه اللحظات الخاصة.