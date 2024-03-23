مقادير بسكويت العيد 2024: طعم الفرحة والتقاليد، يُعتبر بسكويت العيد من الحلويات التقليدية التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك في العديد من البلدان العربية، يتميز بسكويت العيد بطعمه اللذيذ ومظهره المميز، ويُعد رمزًا للفرحة والتقاليد العائلية، في هذا المقال، سنستعرض مقادير بسكويت العيد لعام 2024 وطريقة تحضيره.

مقادير بسكويت العيد 2024: طعم الفرحة والتقاليد.. مقادير بسكويت العيد:

للعجينة:

- 3 كؤوس دقيق.

- 1 كوب سمن.

- 1/2 كوب سكر.

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- 1 ملعقة كبيرة ماء الزهر.

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.

للحشو:

- 1/2 كوب تمر مفروم.

- 1/4 كوب ماء الورد.

- 1/4 كوب جوز الهند المبشور.

- 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

مقادير بسكويت العيد 2024: طعم الفرحة والتقاليد.. طريقة تحضير بسكويت العيد:

1. **تحضير العجينة:**

- يُخلط السمن مع السكر حتى يصبح الخليط ناعمًا.

- يضاف ماء الزهر ويُخلط جيدًا.

- يضاف الدقيق، البيكنج بودر، والملح، ثم يُعجن المزيج حتى يتكون عجينة متماسكة.

2. **تحضير الحشو:**

- يُخلط التمر المفروم مع ماء الورد، جوز الهند المبشور، والقرفة في وعاء صغير.

3. **تشكيل البسكويت:**

- يُفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق، ثم يُقطع بواسطة قالب البسكويت إلى دوائر صغيرة.

- يُضع في كل دائرة ملعقة صغيرة من الحشو، ثم يُغلق العجين حولها ويُشكل البسكويت بشكل دائري.

4. **الخبز:**

- تُوضع البسكويت في صينية فرن مبطنة بورق الخبز.

- يُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى يُحمر قليلًا.

5. **التقديم:**

- يُترك البسكويت ليبرد تمامًا قبل التقديم، ثم يُزين بالسكر البودرة إذا رغبت.

باستخدام هذه المقادير والطريقة، ستتمكن من تحضير بسكويت العيد لعام 2024 بنكهة لذيذة ومظهر جميل يُضفي البهجة على احتفالاتكم بعيد الفطر المبارك.