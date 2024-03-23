مقادير كحك العيد بالعجوة: لمذاق مميز ورائحة طيبة في عيد الفطر، كحك العيد بالعجوة هو واحد من الحلويات التقليدية التي لا غنى عنها في احتفالات عيد الفطر المبارك، يتميز بطعمه اللذيذ والغني بنكهة العجوة المميزة، مما يجعله خيارًا شهيًا لجميع أفراد العائلة. في هذا المقال، سنستعرض مقادير كحك العيد بالعجوة لعام 2024 وطريقة تحضيره.

مقادير كحك العيد بالعجوة:

للعجينة:

- 3 أكواب دقيق.

- 1 كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة.

- 1/2 كوب سكر ناعم.

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- 1 ملعقة كبيرة ماء الزهر.

- 1/2 كوب عسل نقي.

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح.





للحشوة:

- 1 كوب عجوة ناعمة.

- 1/4 كوب سكر.

- 1/4 كوب ماء الورد.

- 1/4 كوب ماء.

- 1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

طريقة تحضير كحك العيد بالعجوة:

1. **تحضير العجينة:**

- في وعاء كبير، يُخلط السمن مع السكر حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

- يُضاف العسل وماء الزهر، ويُستمر في الخلط.

- يُضاف الدقيق والبيكنج بودر، ويُعجن الخليط حتى يتماسك ويصبح لدينا عجينة ناعمة.

2. **تحضير الحشوة:**

- في قدر على النار، يُخلط العجوة مع الماء والسكر وماء الورد والقرفة، ويُطهى الخليط على نار متوسطة الحرارة حتى يصبح طريًا.

- يُترك الحشوة جانبًا لتبرد.

3. **تشكيل وخبز الكحك:**

- يُسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- يُقسم العجين إلى كرات صغيرة، ويُفرد كل كرة بين اليدين لتشكيلها إلى دوائر رقيقة.

- يُوضع ملعقة صغيرة من الحشوة في وسط كل دائرة، ثم يُغلق العجين حولها ويُشكل الكحك بشكل دائري.

- تُوضع الكحك على صواني الخبز المبطنة بورق الخبز، وتُدخل الصواني إلى الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يُحمر الكحك قليلًا.

4. **التقديم:**

- يُترك الكحك ليبرد تمامًا قبل التقديم، ويُقدم في طبق التقديم في جو من الفرحة والاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك.

باستخدام هذه المقادير والطريقة السهلة والبسيطة، ستتمكن من تحضير كحك العيد اللذيذ بالعجوة في منزلك بطريقة سهلة وسريعة.