كحك العيد بالسمن البلدي والسمن العادي: لمذاق تقليدي يذوب في الفم، كحك العيد هو من أبرز الحلويات التي لا غنى عنها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وهو يعتبر رمزًا للفرحة والبهجة في هذه المناسبة السعيدة في هذا المقال، سنتعرف على مقادير كحك العيد بالسمن البلدي والسمن العادي وطريقة تحضيره.

مقادير كحك العيد:

للعجينة:

- 3 أكواب دقيق.

- 1 كوب سمن بلدي.

- 1 كوب سمن عادي.

- 1 كوب سكر.

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- 1 ملعقة كبيرة ماء الزهر.

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.

للتزيين:

- حبوب سمسم.

- حبوب قرع.

- حبوب عين الجمل.

طريقة تحضير كحك العيد:

1. **تحضير العجينة:**

- في وعاء كبير، يُخلط السمن البلدي والسمن العادي مع السكر حتى يصبح الخليط ناعمًا.

- يُضاف ماء الزهر، ويُخلط الخليط جيدًا.

- يُضاف الدقيق والبيكنج بودر والملح، ويُعجن الخليط حتى يتماسك ويصبح عجينة متماسكة.

2. **تشكيل وخبز الكحك:**

- تُسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- يُشكل العجين إلى كرات صغيرة، ويُفرد كل كرة بين اليدين لتشكيلها إلى أشكال مختلفة.

- يُوضع كل كحك في صينية الخبز المبطنة بورق الخبز، ويُزين السطح بالحبوب النكهية.

- يُخبز الكحك في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يُحمر قليلًا.

3. **التقديم:**

- يُترك الكحك ليبرد تمامًا قبل التقديم.

- يُقدم في طبق التقديم ويُزين بالحبوب النكهية.

كحك العيد بالسمن البلدي والسمن العادي: لمذاق تقليدي يذوب في الفم، باستخدام هذه المقادير والطريقة السهلة، يمكنك تحضير كحك العيد بالسمن البلدي والسمن العادي في المنزل بنكهة تقليدية لذيذة تذوب في الفم، وتُضفي البهجة على احتفالاتك بعيد الفطر المبارك.