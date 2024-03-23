البيتي فور: حلوى فاخرة بمذاق لا يقاوم، البيتي فور هو واحد من أشهر أنواع الحلويات في العالم العربي، وهو يحظى بشعبية كبيرة في المناسبات الخاصة والاحتفالات. يتميز هذا الحلوى بمذاقه اللذيذ وقوامه الناعم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتقديمه مع فنجان من الشاي أو القهوة. في هذا المقال، سنتعرف على مقادير البيتي فور وطريقة تحضيره.

مقادير البيتي فور:

- 2 كوب دقيق.

- 1 كوب سمن نباتي أو زبدة.

- 1/2 كوب سكر ناعم.

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- 1 ملعقة كبيرة فانيليا.

- ملح حسب الرغبة.

- سكر بودرة للتزيين (اختياري).

طريقة تحضير البيتي فور:

1. **تسخين الفرن:**

- قبل بدء التحضير، قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2. **خلط المكونات:**

- في وعاء كبير، اخلط السمن أو الزبدة مع السكر حتى تصبح الخليط ناعمًا.

- أضف الدقيق، البيكنج بودر، الفانيليا، وقليل من الملح، واخلط المكونات حتى تتجانس وتتشكل لديك عجينة.

3. **تشكيل البيتي فور:**

- قم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، ثم ضعها على صينية الخبز المبطنة بورق الزبدة.

- استخدم شوكة لتسجيل بعض النقوش على سطح كل كرة.

4. **الخبز:**

- ضع الصينية في الفرن المُسخن مسبقًا، واترك البيتي فور يخبز لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا فاتحًا.

5. **التزيين:**

- بعد أن تبرد البيتي فور تمامًا، يمكنك تزيينها برشة من السكر البودرة قبل التقديم.

نصائح لتحضير البيتي فور:

- تأكد من عدم عجن العجينة بشكل كثير، حتى لا تصبح البيتي فور قاسية.

- يمكنك إضافة مكسرات مفرومة أو قشور حبوب الشوكولاتة إلى العجينة لإضافة نكهة وملمس إضافيين.

باستخدام هذه المقادير والطريقة البسيطة، يمكنك تحضير البيتي فور في منزلك بكل سهولة والاستمتاع بمذاقه الرائع في أي وقت.