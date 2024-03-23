غريبة العيد 2024: الحلوى التقليدية التي لا تُضاهى

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غريبة العيد 2024:
غريبة العيد 2024: الحلوى التقليدية التي لا تُضاهى

غريبة العيد 2024: الحلوى التقليدية التي لا تُضاهى، تُعتبر غريبة العيد واحدة من أشهر الحلويات التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك. تتميز هذه الحلوى بمذاقها اللذيذ وقوامها الهش، وهي تعتبر رمزًا للفرحة والبهجة في هذه المناسبة السعيدة. فيما يلي وصفة غريبة العيد لعام 2024 وطريقة تحضيرها.

مقادير غريبة العيد:

للعجينة:
- 3 أكواب دقيق.
- 1 كوب سمن غير مملح (زبدة).
- 1/2 كوب سكر ناعم.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 1/4 ملعقة صغيرة فانيليا.

للتزيين:
- حبيبات الفستق أو اللوز المحمصة.

 للتغميس:
- قطر السكر.

طريقة تحضير غريبة العيد:

1. **خلط المكونات:**
  - في وعاء كبير، يُخلط السمن (الزبدة) مع السكر حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.
  - يُضاف الدقيق، البيكنج بودر، والفانيليا إلى الخليط، ويُعجن الكل جيدًا حتى يتكون عجينة طرية.

2. **تشكيل الغريبة:**
  - تُسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
  - تُشكل العجينة إلى كرات صغيرة، ثم تُضغط بالأصابع لتأخذ شكل مسطح.
  - يُمكن وضع حبيبات الفستق أو اللوز المحمصة في وسط كل قرص من العجينة للتزيين.

3. **الخبز:**
  - تُوضع الغريبة في صواني الخبز المبطنة بورق الخبز، وتُخبز في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تُحمر قليلًا.

4. **التغميس:**
  - بينما لا تزال الغريبة ساخنة، يتم تغميسها في قطر السكر.

5. **التقديم:**
  - بعد أن تبرد، تُقدم الغريبة في صحن التقديم، وتُزين حسب الرغبة.

باستخدام هذه الوصفة، يمكنكم تحضير غريبة العيد بمذاقها التقليدي الشهي في منزلكم، لتكونوا جاهزين لتقديمها في أي مناسبة تحتفلون بها مع عائلتكم وأصدقائكم.

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