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أشرف صبحي: استاد مصر مولود جديد لمنشآت مصر الرائعة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة هو مولود جديد لمنشآت مصر الرياضية الرائعة.
وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصر دائمًا جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضة في أي وقت، وقررنا تجريب استاد مصر باستضافة بطولة كأس عاصمة مصر، واطمئنينا اليوم على جميع التجهيزات".

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وأضاف: "منشآت مصر الرياضية بخير، واليوم كان هناك مولود جديد هو استاد مصر، وندعو الجماهير لحضور مباريات كأس عاصمة مصر في استاد القاهرة واستاد مصر".
وتابع: "كل الشكر والتقدير لكامل الوزير، وزير النقل، على قيامه بتوفير حافلات تقوم بنقل الجماهير إلى استاد مصر من مختلف المناطق".
وأكمل: "كما أشكر الهيئة الهندسية على مساهمتها الكبيرة في إنشاء تلك المنشآت الرياضية، وجميع الشركات التي تشارك في هذه الإنشاءات".
وأتم أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "أدعو رموز الكرة المصرية لحضور مباراة نهائي كأس عاصمة، وإن شاء الله نتوج باللقب في تلك المواجهة".

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