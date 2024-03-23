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أشرف صبحي: افتتاح استاد مصر كان تجريبيًا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن افتتاح استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة خلال مباراة مصر ونيوزيلندا كان نسخة تجريبية.
وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتقدم بالشكر والتقدير للمساندة الكبيرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للقطاعات الشبابية والرياضية".

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وأضاف: "اليوم رأينا استاد مصر في المدينة الأولمبية، الصرح الكبير، هذه افتتاحات تجريبة، وليست نهائية".
وتابع: "من الرائع افتتاح استاد مصر بمباراة فيها جهاز فني جديد للمنتخب المصري، وفي حضور مسئولي الفيفا".
وأكمل: "المنتخب الأولمبي يشارك أيضًا في بطولة ودية هي غرب آسيا في السعودية، وأبارك اليوم لمنتخب اليد الذي تُوج بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية.. لدينا جيش رياضي في هذه البطولة".

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