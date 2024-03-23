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ترقيع غشاء البكارة لدى الفتيات: حكم الشرع وآراء الخبراء

إسلاميات
بوابة الفجر

كشفت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، عن وجهة نظرها بشأن حكم الشرع في ترقيع غشاء البكارة لدى الفتيات. 

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في تصريحات تليفزيونية، أعربت الدكتورة صالح عن رأيها في جواز ترقيع الغشاء في بعض الحالات.

وأوضحت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أن هناك ضررًا أخف وضررًا أشد، ومن هذا المنطلق، تؤيد فكرة الترقيع بدلًا من تطبيق عقوبة القتل، وأشارت إلى أن ترقيع غشاء البكارة للفتاة يعتبر جائزًا في هذه الحالات.

وأكدت سعاد صالح أن هناك بعض الدول التي تعاقب الفتيات اللواتي يتعرضن للاعتداء الجنسي أو الزنا بالقتل، ولذلك يمكن تنفيذ عملية الترقيع لمنع وقوع المزيد من الضرر.

 وقد وجهت رسالة هامة للشباب، حثتهم على اختيار الفتاة ذات التربية الحسنة والأسرة الدينية، لتجنب وقوع مشكلات بعد الزواج.

وأشارت سعاد صالح إلى أن رأيها يتماشى مع رأي مفتي الديار المصرية السابق، الدكتور علي جمعة، وأن الترقيع يعتبر وسيلة للستر والحفاظ على الشرف.

 

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