تأهل 5 مصريين للأولمبياد في أول أيام تصفيات إفريقيا وأوقيانوسيا للمصارعة بصالة برج العرب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حصد لاعبو منتخب مصر الوطني للمصارعة الرومانية 5 بطاقات لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من خلال الدورة المؤهلة التي تقام على صالة برج العرب بالقاهرة.

وحجز فراعنة المصارعة 4 بطاقات إلى أولمبياد باريس عن طريق كل من: مؤمن صبري  في منافسات وزن 60 كجم ومحمود عبدالستار في منافسات وزن 77 كجم ومحمد متولي في منافسات وزن 87 كجم، ومحمد جبر في منافسات وزن 97 كجم

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وكان عبداللطيف منيع قد تاهل في منافسات وز 130 كجم بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت في صربيا ليصبح عدد المتأهلين من مصر حتى الآن 5 لاعبين.

وأقيم اليوم الجمعة حفل افتتاح منافسات الدورة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في المصارعة، والتي تستضيفها مصر على الصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية وتستمر حتى يوم 24 مارس الجاري.

ومثل مصر في منافسات اليوم كل من محمد إبراهيم كيشو ومومن ربيع ومحمود خالد ومحمد مصطفى ومحمد جبر.
ويقود الجهاز الفني كمال عبده مدير فنيا ومحمد إبراهيم مدرب اللاعب. محمد كيشو وإبراهيم ناصر مدرب اللاعب محمد مصطفى.
 

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