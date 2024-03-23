استمتع بطعم العيد مع حلويات الكحك والغريبة الليبية، مع قدوم عيد الفطر المبارك، تتجه أنظار العديد من الأسر في ليبيا نحو تحضير حلويات العيد التقليدية التي تعكس تراثهم وتعزز فرحتهم بهذه المناسبة المباركة. ومن بين هذه الحلويات، تبرز الكحك والغريبة كأحد أشهر الأصناف المحببة لدى الجميع.

الكحك والغريبة تعتبران جزءًا لا يتجزأ من تقاليد العيد في ليبيا، حيث يتم تحضيرهما بأنواع مختلفة وتقديمها للضيوف والأهل خلال فترة الاحتفال بالعيد. وتعتبر هاتان الحلويتان محط أنظار الكثيرين بفضل طعمهما الشهي ورونقهما التقليدي.

الكحك:

يُعتبر الكحك من أبرز الحلويات التي يتم تحضيرها خلال فترة العيد في ليبيا. يتميز الكحك بقوامه الهش وطعمه اللذيذ الذي يمزج بين نكهات الزبدة والسكر والدقيق والخميرة. تكون عملية تحضير الكحك عملية دقيقة تتطلب العناية والمهارة في العجن والتشكيل.

الغريبة:

تعد الغريبة من الحلويات التقليدية الشهيرة في ليبيا خلال فترة العيد. تتميز الغريبة بقوامها الناعم وملمسها اللطيف، حيث تتكون من عجينة محشوة بالتمر أو الجوز أو اللوز وتغمس بالسكر الناعم. تتطلب عملية تحضير الغريبة الدقة في العجن والتشكيل للحصول على شكلها النهائي الجميل والمتقن.

إليك مقادير وطريقة تحضير حلويات الكحك والغريبة الليبية:

الكحك الليبي:

المقادير:

- 3 أكواب دقيق

- 1 كوب سمنة نباتية أو زبدة مذوبة

- 1 كوب سكر ناعم

- 1/2 كوب حليب سائل

- 1 ملعقة صغيرة خميرة كيميائية

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- ماء الزهر للتزيين.

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، امزجي الدقيق مع السكر والخميرة والبيكنج بودر.

2. أضيفي السمنة المذابة وحليب السائل إلى الخليط وامزجي جيدًا حتى تحصلي على عجينة لينة.

3. اتركي العجينة ترتاح لمدة ساعة.

4. بعد التخمير، شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية مبطنة بورق الخبز.

5. اضغطي قليلًا على كل كرة باستخدام إصبعك لتكون مسطحة قليلًا.

6. اختمي الحواف بشوكة لإضفاء نقوش جميلة.

7. أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لون الكحك ذهبيًا فاتحًا.

8. بعد أن تبرد الكحك تمامًا، قومي بتزيينه بماء الزهر.

الغريبة الليبية:

المقادير:

- 2 أكواب دقيق

- 1 كوب سمنة ذائبة

- 1/2 كوب سكر

- 1/4 كوب حليب سائل

- ملعقة صغيرة خميرة فورية

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- حبة بيض

- 1 كوب تمر مقشر ومفرغ من البذور

- ماء الزهر للتزيين

طريقة التحضير:

1. قومي بخلط الدقيق مع السكر والبيكنج بودر والخميرة في وعاء كبير.

2. أضيفي السمنة المذابة والحليب والبيضة وامزجي المكونات حتى تتجانس.

3. قسمي العجينة إلى كرات صغيرة.

4. افردي كل كرة عجينة في شكل دائري، ثم ضعي في المنتصف تمرة مقشرة ومفرغة من البذور.

5. قومي بطي العجينة حول التمرة لتغلقها تمامًا، ثم افرديها قليلًا براحة اليد لتصبح شكلها مسطحًا.

6. قومي بوضع الغريبة في صينية مبطنة بورق الخبز.

7. قومي بخبز الغريبة في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

8. بعد أن تبرد الغريبة تمامًا، قومي بتزيينها بماء الزهر.