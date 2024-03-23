تنوع وفخر: حلويات العيد في الكويت 2024، مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تزهو مطابخ الكويت بتشكيلة متنوعة ومبهجة من حلويات العيد التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات والتقاليد الثقافية. تعكس هذه الحلويات تراثًا عريقًا وتميزًا فريدًا يحتفظ به الكويتيون منذ أجيال.

من بين الحلويات الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في عيد الفطر في الكويت، نجد:

تنوع وفخر: حلويات العيد في الكويت 2024

1. الكحك: يُعتبر الكحك من أبرز حلويات العيد في الكويت، وهو عبارة عن عجينة مملحة ولذيذة محشوة بالتمر أو البندق ومغلفة بطبقة من السكر البودرة.

2. المعمول: يتكون المعمول من عجينة محشوة بالتمر ومغمورة بالسكر الناعم، ويزين عادة بالمكسرات الطازجة.

3. الغريبة: حلوى مشهورة تتميز بقوامها الخفيف ومذاقها اللذيذ، حيث يتم تحضيرها من عجينة رقيقة محشوة بالتمر أو الجوز ومرشوشة بالسكر.

4. البسبوسة: حلوى شهيرة تتكون من قطع من السميد المحمصة مع السكر والزبدة، ثم تُسكب فوقها شراب السكر المعطر بالماء وماء الزهر.

طريقة تحضير حلويات العيد في الكويت تختلف قليلًا حسب التقاليد العائلية والمفضلات الشخصية، لكن عمومًا، يتضمن التحضير عملية العجن والتشكيل والخبز أو القلي، تليها عملية التزيين بالمكسرات أو السكر والتمتع بالنكهة الفريدة والمميزة لهذه الحلويات الرمضانية.

تعد حلويات العيد في الكويت لحظة تواصل اجتماعي وتعزيز للروابط العائلية، حيث يتم مشاركتها بين الأهل والأصدقاء في أجواء مليئة بالفرح والتقدير للتقاليد والقيم الثقافية المحترمة.