تذوق الفرح بحلويات العيد الأردنية الشهية، مع حلول عيد الفطر المبارك في الأردن، تتألق الموائد بمجموعة من الحلويات التقليدية التي تعكس تراث البلاد وتضفي جوًا من الفرح والاحتفال على المناسبة. تتميز حلويات العيد الأردنية بتنوعها وغناها بالنكهات الشرقية، وتعد جزءًا لا يتجزأ من تجربة الاحتفال بالعيد في الأردن.

الكعك الأردني:



المقادير:

- 3 أكواب دقيق

- 1 كوب سمنة نباتية أو زبدة مذوبة

- 1/2 كوب سكر

- 1/4 كوب حليب سائل

- 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- ملعقة صغيرة فانيليا

- ماء الزهر للتزيين

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والخميرة والبيكنج بودر.

2. أضيفي السمنة المذابة وحليب السائل والفانيليا، واعجني المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة لينة.

3. اتركي العجينة ترتاح لمدة ساعة.

4. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية مبطنة بورق الخبز.

5. استخدمي إصبعك للضغط على كل كرة لتسطحها قليلًا.

6. أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح الكعك ذهبي اللون.

7. بعد أن تبرد الكعك تمامًا، قومي بتزيينه بماء الزهر.

القطايف الأردنية:

المقادير:

- 2 كوب دقيق

- 1 كوب حليب سائل

- 1/4 كوب سكر

- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- ملعقة صغيرة فانيليا

- ماء الورد للتزيين

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والخميرة والبيكنج بودر.

2. أضيفي الحليب السائل والفانيليا، واعجني المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة سميكة.

3. اتركي العجينة ترتاح لمدة ساعة.

4. سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

5. اشكلي العجينة إلى دوائر صغيرة وضعيها في الزيت الساخن.

6. قلبي القطايف عندما تصبح ذهبية اللون من الجهتين.

7. بعد أن تبرد القطايف قليلًا، قومي بتزيينها بماء الورد.

بهذه الطريقة، يمكنك تحضير حلويات العيد الأردنية التقليدية في منزلك لتستمتع بمذاقها الشهي مع العائلة والأحباء في هذه المناسبة المباركة. عيد سعيد!