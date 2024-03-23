حلويات العيد في البحرين: تراث يجمع بين الطعم الشهي والروح الاحتفالية، مع حلول عيد الفطر المبارك في البحرين، ينبض البيوت بالفرح والسرور، وتتنوع الموائد بمجموعة من الحلويات التقليدية التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من تراث هذا البلد الجميل. تتميز حلويات العيد في البحرين بتنوعها وطيب طعمها الشهي، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من احتفالات العيد وتبادل الزيارات والهدايا بين الأهل والأصدقاء.

تشكيلة من حلويات العيد البحرينية:



1. **الكعك البحريني**: يعتبر من الحلويات الرئيسية في عيد الفطر في البحرين، حيث يتميز بقوامه الهش واللذيذ ويزين بالسكر الناعم.



2. **اللوزية**: هي حلوى تقليدية مصنوعة من اللوز المطحون والسكر وماء الزهر، وتشكل في أشكال مختلفة وتعتبر من الحلويات المحببة خلال عيد الفطر.

3. **القطايف**: تشبه البلاليط وهي عبارة عن عجينة رقيقة محشوة بالجوز أو الفستق أو القشطة، وتقدم مع الشيرة الساخنة.

4. **البسبوسة**: حلوى مشهورة تتكون من السميد والسكر والزبدة، وتتخللها طبقة من اللوز المقشر.

طريقة تحضير حلويات العيد البحرينية:



الكعك البحريني:

- المكونات:

- 3 أكواب دقيق

- 1 كوب سكر

- 1 كوب زبدة

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- بيضة واحدة

- قطر للتزيين

- الطريقة:

1. اخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج بودر والفانيليا في وعاء كبير.

2. أضيفي الزبدة المذابة والبيضة، واخلطي المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة.

3. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية مبطنة بورق الخبز.

4. اختمي كل كرة بواسطة شوكة لتحصلي على أشكال جميلة.

5. أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة.

6. بعد أن يبرد الكعك تمامًا، زينيه بالقطر.

بهذه الطريقة، يمكنكم تحضير حلويات العيد البحرينية التقليدية في منزلكم لتضفي جوًا من البهجة والسرور على احتفالاتكم بعيد الفطر. عيد سعيد!