استمتع بطعم العيد في منزلك: طريقة تحضير كحك العيد، يعتبر كحك العيد من أبرز الحلويات التي لا غنى عنها في احتفالات عيد الفطر، فهو يعكس روح الفرح والسعادة التي تملأ البيوت في هذه المناسبة المميزة. ولتستمتع بطعم العيد في منزلك، إليك طريقة تحضير كحك العيد بالمقادير:

استمتع بطعم العيد في منزلك: طريقة تحضير كحك العيد

المقادير:

- 3 أكواب دقيق

- 1 كوب سمنة ذائبة أو زبدة

- 1 كوب سكر

- 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- 1/2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

- 1/4 كوب ماء الزهر

- بيضة واحدة (اختياري)

- حبة قرنفل (للتزيين)

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج بودر والخميرة.

2. أضيفي السمنة الذائبة أو الزبدة، وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

3. أضيفي ماء الزهر تدريجيًا واستمري في العجن حتى تصبح العجينة طرية وسهلة التشكيل.

4. إذا كنت تفضلين إضافة البيض، فقومي بإضافة البيضة واستمري في العجن حتى تتمازج المكونات.

5. غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30-60 دقيقة.

6. بعد التخمير، قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية مبطنة بورق الخبز.

7. قومي بوضع حبة قرنفل في منتصف كل كرة كحك.

8. أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح الكحك ذهبي اللون.

9. بعد أن يبرد الكحك تمامًا، قومي بتقديمه وتناوله مع العائلة والأحباء في أجواء العيد السعيد.

بهذه الطريقة البسيطة، يمكنك تحضير كحك العيد اللذيذ في منزلك والاستمتاع بطعمه الشهي والرائع مع الأهل والأحباء في هذه المناسبة المميزة. عيد فطر سعيد!