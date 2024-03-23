ads

استمتع بطعم العيد في منزلك: طريقة تحضير كحك العيد

منوعات
استمتع بطعم العيد
استمتع بطعم العيد في منزلك: طريقة تحضير كحك العيد

استمتع بطعم العيد في منزلك: طريقة تحضير كحك العيد، يعتبر كحك العيد من أبرز الحلويات التي لا غنى عنها في احتفالات عيد الفطر، فهو يعكس روح الفرح والسعادة التي تملأ البيوت في هذه المناسبة المميزة. ولتستمتع بطعم العيد في منزلك، إليك طريقة تحضير كحك العيد بالمقادير:

استمتع بطعم العيد في منزلك: طريقة تحضير كحك العيد

المقادير:
- 3 أكواب دقيق
- 1 كوب سمنة ذائبة أو زبدة
- 1 كوب سكر
- 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- 1/2 ملعقة صغيرة خميرة فورية
- 1/4 كوب ماء الزهر
- بيضة واحدة (اختياري)
- حبة قرنفل (للتزيين)

طريقة التحضير:
1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج بودر والخميرة.
2. أضيفي السمنة الذائبة أو الزبدة، وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة متجانسة.
3. أضيفي ماء الزهر تدريجيًا واستمري في العجن حتى تصبح العجينة طرية وسهلة التشكيل.
4. إذا كنت تفضلين إضافة البيض، فقومي بإضافة البيضة واستمري في العجن حتى تتمازج المكونات.
5. غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30-60 دقيقة.
6. بعد التخمير، قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية مبطنة بورق الخبز.
7. قومي بوضع حبة قرنفل في منتصف كل كرة كحك.
8. أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح الكحك ذهبي اللون.
9. بعد أن يبرد الكحك تمامًا، قومي بتقديمه وتناوله مع العائلة والأحباء في أجواء العيد السعيد.

بهذه الطريقة البسيطة، يمكنك تحضير كحك العيد اللذيذ في منزلك والاستمتاع بطعمه الشهي والرائع مع الأهل والأحباء في هذه المناسبة المميزة. عيد فطر سعيد!

طريقة تحضير كحك العيد كحك العيد المنزل كحك العيد 2024 كحك العيد بالمنزل 2024 العيد 2024 عيد الفطر 2024 عيد الفطر المبارك 2024

مواد متعلقة

طريقة عمل كحك العيد من مطبخ الشيف غادة التلي

كحك العيد الناعم الدايب بجميع أسراره

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

صبري فواز: تقديم شخصية محمد مرسي في الاختيار 3 عرضتني للشتائم من الإخوان

عاجل- فنانان شهيران.. مفاجأة حول ضيوف الحلقة 13 من برنامج رامز جاب من الآخر

عاجل - الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد.. كم ستنخفض درجات الحرارة؟

رابة الأندية الإنجليزية تعلن تغيير مواعيد 3 مباريات لـ ليفربول في البريميرليج

“الصحفيين”: مد حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

صبري فواز لـ "حبر سري": "لا أهاجم الفنانين.. اللي شايف الفن مسيء يسيبه ويمشي"

أحمد العوضي يقرر الزواج من دينا فؤاد وكارولين عزمي تبكي.. أبرز أحداث الحلقة 12 من "حق عرب"

بسكويت العيد بالزبدة: نكهة لا تُقاوم لاحتفالات العيد