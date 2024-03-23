بسكويت العيد بالزبدة: نكهة لا تُقاوم لاحتفالات العيد، في كل عام، تجتمع العائلة والأحباء للاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، ولا تكتمل فرحة العيد دون تواجد حلويات العيد التقليدية على المائدة. ومن بين هذه الحلويات اللذيذة والمحببة هو "بسكويت العيد بالزبدة"، الذي يعتبر من أشهر وألذ أنواع الحلويات في هذه المناسبة المميزة. في هذا الموضوع، سنستعرض طريقة تحضير بسكويت العيد بالزبدة بالمقادير اللذيذة والبسيطة.

بسكويت العيد بالزبدة: نكهة لا تُقاوم لاحتفالات العيد

مقادير بسكويت العيد بالزبدة:

- 2 كوب دقيق

- 1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

- 1/2 كوب سكر ناعم

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- قشرة من برتقال مبشورة (اختياري)

- رشة ملح

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

2. أضيفي الفانيليا وقشرة البرتقال المبشورة إذا كنت ترغبين في إضافة نكهة البرتقال، وامزجي المكونات جيدًا.

3. أضيفي الدقيق ورشة الملح، وامزجي المكونات بلطف حتى تتكون عجينة طرية.

4. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية مبطنة بورق الخبز، ثم قومي بتسطيح كل كرة بواسطة شوكة.

5. قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.



6. ادخلي الصينية إلى الفرن المُسخن مُسبقًا لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تصبح أطراف البسكويت ذهبية اللون.

7. بعد أن تُبرد البسكويت تمامًا، قومي بتخزينها في علبة محكمة الإغلاق للحفاظ على نضارتها.

بهذه الطريقة السهلة واللذيذة، يمكنك تحضير بسكويت العيد بالزبدة في منزلك لتستمتع بمذاقها الرائع خلال احتفالات عيد الفطر. عيد سعيد!