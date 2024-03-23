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بسكويت العيد بالزبدة: لمسة من السحر في منزلك

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بسكويت العيد بالزبدة:
بسكويت العيد بالزبدة: لمسة من السحر في منزلك

بسكويت العيد بالزبدة: لمسة من السحر في منزلك، في فصل العيد، يكون تحضير الحلويات التقليدية جزءًا لا يتجزأ من احتفالاتنا. ومن بين تلك الحلويات، يأتي بسكويت العيد بالزبدة كواحد من أشهرها، حيث يمزج بين نكهة الزبدة الغنية وقوامه الهش ليصبح لذيذًا ومحببًا لدى الجميع. إذا كنت ترغب في تحضير بسكويت العيد بالزبدة في منزلك، إليك المقادير وطريقة التحضير:

بسكويت العيد بالزبدة: لمسة من السحر في منزلك

المقادير:
- 2 كوب دقيق
- 1 كوب زبدة طرية
- 1/2 كوب سكر ناعم
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- رشة ملح (اختياري)
- سكر بودرة للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:
1. قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وأعد صواني الخبز بوضع ورق الخبز عليها.
2. في وعاء كبير، اخلط الزبدة الطرية والسكر الناعم حتى تحصل على خليط كريمي.
3. أضف الفانيليا وامزجها جيدًا.
4. أضف الدقيق والملح إذا كنت تستخدمه، وامزج المكونات حتى تتكون عجينة.
5. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز مع ترك مسافات بينها.
6. استخدم شوكة لتسطيح الكرات قليلًا.


7. ضعي الصواني في الفرن المُسخن واتركيها لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تصبح الحواف ذهبية اللون.
8. بعد إخراجها من الفرن، دعي البسكويت تبرد قليلًا قبل نقلها إلى رف التبريد لتبرد تمامًا.
9. قبل التقديم، رشي البسكويت بالسكر البودرة إذا رغبت.

بهذه الطريقة السهلة واللذيذة، يمكنك تحضير بسكويت العيد بالزبدة في منزلك وتقديمه لضيوفك وأحبائك في أجواء العيد السعيدة. استمتع بمذاقه الرائع وانشر الفرحة في كل زاوية من منزلك!

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