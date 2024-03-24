استمتع بالطعم اللذيذ: وصفة بسكويت محلية الصنع، من اللذائذ التي لا تقاوم في عالم الحلويات هي البسكويت، وهو الخيار المثالي لتناول وجبة خفيفة أو لتقديمه للضيوف مع فنجان من القهوة.

ولكن البسكويت الذي تحصل عليه في المنزل يمتاز بطعمه الطازج والمميز، كما أن صنعه في المنزل يضيف له لمسة شخصية ودفءًا خاصًا. إليك وصفة بسكويت محلية الصنع سهلة التحضير:

استمتع بالطعم اللذيذ: وصفة بسكويت محلية الصنع

مكونات:

- 2 كوب دقيق

- 1/2 كوب سكر

- 1/2 كوب زبدة طرية

- 1 بيضة

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- رشة ملح

- 1/4 كوب حليب (اختياري للنعومة)

- سكر بودرة (للتزيين)

الطريقة:

1. قوم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2. في وعاء كبير، اخلط الزبدة والسكر جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا وكريميًا.

3. أضف البيضة والفانيليا واستمر في الخلط حتى يمتزج الكل.

4. أضف الدقيق ورشة الملح، واخلط حتى يتكون لديك عجينة لينة.

5. إذا كانت العجينة جافة قليلًا، أضف الحليب تدريجيًا حتى تصبح لينة قليلًا.

6. قم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، ثم ضعها على صواني خبز مبطنة بورق الخبز.

7. استخدم شوكة لطرق البسكويت برفق من الأعلى.

8. ضع الصواني في الفرن المُسخن مسبقًا لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون.

9. اترك البسكويت يبرد لبضع دقائق على الصواني، ثم قم بنقلها إلى رف التبريد لتبرد تمامًا.

10. بعد أن تبرد البسكويت تمامًا، رش السكر البودرة على القمة لتزيينه.

الآن، استمتع بالبسكويت المنزلي اللذيذ مع العائلة والأصدقاء، واستمتع بطعم الطعام الذي تحبه وتحضره بنفسك في المنزل.