موانئ البحر الأحمر تتداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


وصل إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 9 سفن في حين تم تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و881 شاحنة و29 سيارة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر  أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع، و332 شاحنة و21 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع، و549 شاحنة و8 سيارات.

كما شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة آدس آدصشزدس وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين دليلة والحرية2 بينما استقبل الميناء السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و348 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، واور وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1463 راكبا بموانئها.

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