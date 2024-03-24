ألم الأسنان هو ألم لا يطاق على الإطلاق، ويكون تأثيره محسوسًا على الوجه والرأس مهما كان السبب، يبحث الناس في الغالب عن علاجات منزلية للتخفيف من آلام الأسنان.

5 علاجات منزلية فعالة للتخلص من آلام الأسنان

ومن المثير للدهشة أن هناك بعض العلاجات المنزلية التي تعمل بشكل فعال ضد ألم الأسنان، وعلى الرغم من أن هذه العلاجات ليست بديلًا عن العلاج الطبي، ولكن جرب هذه العلاجات، وإذا استمر الألم فلا تتأخر في زيارة الطبيب.

الماء المالح​

يعد الشطف بالمياه المالحة علاجًا منزليًا بسيطًا وفعالًا لتخفيف آلام الأسنان يمتلك الملح خصائص طبيعية مضادة للجراثيم، مما يجعله فعالًا في تقليل الالتهاب وقتل البكتيريا في الفم لتحضير غسول المياه المالحة، قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ قم بالغرغرة بالمحلول في فمك لمدة 30 ثانية قبل بصقه كرر هذه العملية عدة مرات في اليوم، خاصة بعد الوجبات أو قبل النوم، لتخفيف ألم الأسنان وتعزيز نظافة الفم.

ضع زيت القرنفل​

تم استخدام زيت القرنفل لعدة قرون كعلاج طبيعي لأوجاع الأسنان بسبب خصائصه المسكنة القوية والمضادة للميكروبات الأوجينول، وهو مركب موجود في زيت القرنفل، يعمل كمخدر موضعي، ويخدر المنطقة المصابة ويوفر تخفيفًا مؤقتًا للألم.

لاستخدام زيت القرنفل لتخفيف آلام الأسنان، قم بنقع كرة قطنية أو مسحة ببضع قطرات من زيت القرنفل وضعها مباشرة على السن أو اللثة المصابة.

بدلًا من ذلك، يمكنك تخفيف زيت القرنفل بزيت ناقل، مثل زيت الزيتون، قبل وضعه على المنطقة المصابة كرر هذه العملية حسب الحاجة لتخفيف آلام الأسنان بشكل فعال.

استخدمي الكمادات الباردة

يمكن أن تساعد الكمادات الباردة على تخدير المنطقة المحيطة بالأسنان المصابة، مما يقلل الالتهاب ويخفف الألم وهو مفيد بشكل خاص لألم الأسنان الناجم عن الصدمة أو التورم

ولعمل كمادة باردة، قم بلف بضعة مكعبات من الثلج أو كيس جل في منشفة رقيقة وضعها على الجزء الخارجي من خدك بالقرب من السن المؤلم.

ضع الكمادة على المنطقة المصابة لمدة 10-15 دقيقة في كل مرة، مما يسمح لدرجة الحرارة الباردة بتخدير الألم وتقليل التورم.

كرر هذه العملية كل بضع ساعات حسب الحاجة لإدارة ألم الأسنان بشكل فعال.

​شرب الشاي بالنعناع​

يحتوي شاي النعناع على المنثول، وهو مركب طبيعي معروف بخصائصه المبردة والتخديرية يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الأسنان وتقليل الالتهاب عند استخدامه كغسول للفم أو تطبيقه موضعيًا.

ولتحضير شاي النعناع لتخفيف آلام الأسنان، قم بنقع كيس شاي النعناع في الماء الساخن لعدة دقائق، ثم اتركه ليبرد إلى درجة حرارة مريحة.

استخدمي الشاي المبرد كمضمضة للفم، ثم تمضمضي به حول فمك لمدة 30 ثانية قبل بصقه بدلًا من ذلك، يمكنك وضع كيس شاي النعناع المبرد مباشرة على السن أو اللثة المصابة للحصول على راحة موضعية كرر هذه العملية عدة مرات يوميًا حسب الحاجة لتهدئة ألم الأسنان بشكل فعال.

ضع الثوم

يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات، مما يجعله علاجًا منزليًا قويًا لتخفيف آلام الأسنان.

ويُظهر مركب الأليسين الموجود في الثوم نشاطًا مضادًا للبكتيريا، مما يساعد على مكافحة التهابات الفم وتقليل الألم والتورم المرتبط بآلام الأسنان.

ولاستخدام الثوم لتخفيف آلام الأسنان، قم بسحق فص ثوم طازج لإخراج عصارته، ثم ضع الثوم المسحوق مباشرة على السن أو اللثة المصابة

وبدلا من ذلك، يمكنك مضغ فص الثوم أو معجون الثوم لبضع دقائق لإطلاق مركباته المفيدة كرر هذه العملية عدة مرات يوميًا لتخفيف آلام الأسنان وتعزيز صحة الفم بشكل فعال.