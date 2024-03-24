الأكزيما.. نصائح للوقاية من هذه المشكلة الجلدية عند الأطفال

الأكزيما هي الحالة الجلدية الأكثر شيوعًا التي تصيب الأطفال، والتهاب الجلد التأتبي، وهو اسم آخر للإكزيما، هو مرض جلدي مزمن يصيب الأطفال عادة.

وتتميز الأكزيما باحمرار الجلد والحكة وتهيجه على الرغم من أنه لا يمكن علاج الأكزيما، إلا أن هناك عدة طرق لعلاجها وتجنب تفجرها.

وفيما يلي العوامل الرئيسية التي يمكن أن تزيد من أعراض الأكزيما:

المهيجات، والتي تشمل مواد معينة، وروائح، وصابون قاسي، ومنظفات.

بعض الأطعمة، ووبر الحيوانات الأليفة، وحبوب اللقاح يمكن أن تسبب الأكزيما. من المهم التعرف على أنواع معينة من الحساسية وتجنبها.

يمكن أن تتسبب موجات الحرارة الشديدة وانخفاض مستويات الرطوبة في تهيج الجلد وتفاقم الأكزيما.

يمكن أن تتفاقم أعراض الأكزيما مع التوتر العاطفي.

يمكن أن تتفاقم الأكزيما بسبب الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

استراتيجيات وقائية للحد من تفجر الأكزيما

وفقًا لبراسانا فاسانادو، معلم الوالدين ومؤسس تيكيتورو، لمنع تهيج الجلد، ابحث عن منظفات لطيفة واستخدم عطورًا خالية من مسببات الحساسية للاستحمام السريع اختر الماء الدافئ لطفلك، لأن الماء الساخن يمكن أن يجرد الجلد لزيوتها الطبيعية وتهيّج البشرة.

مرطب

الحفاظ على رطوبة الجلد أمر ضروري لإدارة الأكزيما تساعد المرطبات المضادة للحساسية، عند تطبيقها بشكل حر ومنتظم، على بناء حاجز يمنع الجلد من الجفاف ويقلل من فرصة حدوث النوبات.

الحماية من الشمس

قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس كثيرًا إلى تفاقم أعراض الأكزيما لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، ارتدي ملابس واقية وواقي من الشمس.

ابحث عن واقي الشمس الذي لا يسبب انسداد المسامات والذي يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30.

نصائح أخرى لمنع تفجر الأكزيما

• اختر منتجات التنظيف والعناية الشخصية المضادة للحساسية.

• تمكين وضع استراتيجيات الحد من التوتر موضع التنفيذ، لأنها ضرورية للرفاهية العامة.

• اختاري الأقمشة الناعمة والقابلة للتنفس، مثل القطن. تجنب الملابس الضيقة التي يمكن أن تحبس الرطوبة وتفاقم الحكة.

• حدد موعدًا لإجراء فحوصات روتينية مع طبيب ممارس لمراقبة الأكزيما التي يعاني منها طفلك ومعالجة أي مخاوف بسرعة.