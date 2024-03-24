الصليب الأحمر يشيد بجهود سلطنة عمان الداعمة للسلام

أشادت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ميريانا سبولياريتش إيغر" بمواقف سلطنة عُمان الداعمة للجهود الإنسانية الدولية، وأعربت عن سعادتها بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين، والدعم المستمر الذي تلقاه اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حكومة سلطنة عُمان، والموجّه إلى دعم الجهود الخيّرة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، معبّرة عن تطلّعها لزيارة سلطنة عُمان في القريب العاجل، ورؤية نهاية قريبة للأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وبما يعيد الأمن والاستقرار إلى هذه المنطقة الحيوية من العالم.

جاء ذلك خلال جلسةُ المشاورات الرسمية في نيويورك بين وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة التي رأسها السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، مندوب سلطنة عُمان الدائم ووفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من القضايا الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد الجانبان على أهمية احترام جميع الأطراف قواعد ومرتكزات القانون الإنساني الدولي، خصوصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة تحديدًا.