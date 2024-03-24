فضل ليلة القدر: لحظة الرحمة والمغفرة والتوبة، ليلة القدر تعتبر من أعظم الليالي في الإسلام، حيث أنزل الله فيها القرآن الكريم كهدى للناس، ومنح فيها المؤمنين فرصة لطلب الرحمة والمغفرة وتحقيق القرب من الله. إليك بعض فضل ليلة القدر:

فضل ليلة القدر: لحظة الرحمة والمغفرة والتوبة

1. **أعظم من ألف شهر:**

- قال الله تعالى في سورة القدر: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ"، فهذه الليلة أعظم من ألف شهر من العبادة والطاعة.

2. **نزول القرآن:**

- في ليلة القدر نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ليكون هدى ونورًا للبشرية، وهذا يجعلها ليلة فريدة من نوعها بالنسبة للمسلمين.

3. **فتح أبواب الرحمة والمغفرة:**

- في هذه الليلة تفتح أبواب الرحمة والمغفرة، وتُغفر الذنوب، ويُقبل التوبة، ويتحقق فيها الرجاء في رحمة الله وفضله.

4. **فرصة للتوبة والاستغفار:**

- ليلة القدر فرصة عظيمة للتوبة والاستغفار، ففيها يقبل الله توبة العبد ويغفر له، ويمحو ذنوبه وسيئاته.

5. **تضاعف الأجر:**

- العبادة في ليلة القدر تضاعف الأجر، فقد ورد في الحديث الشريف أن قيام ليلة القدر يُغني عن قيام ألف شهر.

6. **التأمل والدعاء:**

- يُحث في ليلة القدر على التأمل في آيات الله وفي نعمه، وكذلك على كثرة الدعاء والتضرع إلى الله بالخشوع والخضوع.

الختام:

ليلة القدر ليلة عظيمة في الإسلام، تحمل في طياتها فضلًا عظيمًا وفرصًا لا تعوض لطلب الرحمة والمغفرة وتحقيق القرب من الله. لذا ينبغي على المسلمين الاستعداد لاستقبال هذه الليلة العظيمة بالعبادة والتضرع إلى الله، وطلب الرحمة والمغفرة منه.