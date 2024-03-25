السيسي ومحمد بن زايد يبحثان في القاهرة التطورات بقطاع غزة

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في القاهرة، الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، حسبما ذكرت الرئاسة المصرية.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان، أن الرئيس السيسي استقبل الشيخ محمد بن زايد، وعقدا لقاءً أخويًا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بمطار القاهرة الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وضيف مصر الكبير عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.

كما شهدت المباحثات استعراض مجمل القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع، كما تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعقب انتهاء المباحثات حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توديع أخويه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات من مطار القاهرة الدولي.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت في وقت سابق السبت، إن الشيخ محمد بن زايد وصل إلى القاهرة في "زيارة أخوية".