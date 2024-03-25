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ليلة القدر: الليلة العظيمة في شهر رمضان

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ليلة القدر: الليلة
ليلة القدر: الليلة العظيمة في شهر رمضان

 ليلة القدر: الليلة العظيمة في شهر رمضان، ليلة القدر هي إحدى الليالي العظيمة التي تأتي في شهر رمضان المبارك، وتحمل في طياتها فضلًا عظيمًا وفوائد جليلة للمؤمنين. تعتبر ليلة القدر ليلة خاصة جدًا في الإسلام، حيث يُحث فيها المؤمنون على العبادة والتضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار، وذلك بناءً على التشريعات الإسلامية وتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية.

 ليلة القدر: الليلة العظيمة في شهر رمضان

متى تأتي ليلة القدر؟
- لم يُحدد تحديدًا أي ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان هي ليلة القدر، ولكن تُوصف هذه الليلة بأنها في العشر الأواخر من رمضان، وقد ذكرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر.

أهمية ليلة القدر:
1. **فضلها العظيم:** ليلة القدر تُعتبر من أعظم الليالي في الإسلام، حيث أنزل الله فيها القرآن الكريم.
  
2. **مغفرة الذنوب:** في هذه الليلة تفتح أبواب الرحمة والمغفرة، ويُغفر الله للعباد ذنوبهم ويقبل توبتهم.
  
3. **قيمتها العظيمة:** ورد في القرآن الكريم أن ليلة القدر خير من ألف شهر، مما يجعلها ليلة ذات قيمة عظيمة وفضل لا يُضاهى.

 كيفية استغلال ليلة القدر؟
- يُنصح بأن يكون استغلال ليلة القدر بالعبادة والطاعة، وتكثير الدعاء والاستغفار، والتضرع إلى الله بالخشوع والخضوع.

 الختام:
ليلة القدر هي ليلة عظيمة في الإسلام، تحمل في طياتها فضلًا عظيمًا وفرصًا لا تعوض لطلب الرحمة والمغفرة وتحقيق القرب من الله. لذا ينبغي على المسلمين الاستعداد بقلوب متضرعة وألسنة مستغفرة لاستقبال هذه الليلة العظيمة بالعبادة والتضرع إلى الله بكل خشوع وتواضع.

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