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موعد أول يوم عيد الفطر 1445 - 2024 في الجزائر

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موعد أول يوم عيد
موعد أول يوم عيد الفطر 1445 - 2024 في الجزائر

موعد أول يوم عيد الفطر 1445 - 2024 في الجزائر، في عام 2024، من المتوقع أن تحتفل الجزائر بعيد الفطر في تاريخ معين، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن الروزنامة الرسمية للعطلات في نفس العام. 

يتضمن هذا الجدول مجموعة من العطل المحددة لمختلف المراحل التعليمية والمؤسسات الحكومية. يمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول لمعرفة موعد بداية ونهاية العطلة وفترات الدراسة المحددة لتلك السنة.

يتوجب علينا الانتقال إلى الروزنامة الرسمية للعطلات لمزيد من التفاصيل حول المواعيد الدقيقة والمدة المحددة لعطلة عيد الفطر في عام 2024 في الجزائر.

موعد أول يوم عيد الفطر في الجزائر

عيد الفطر 2024 (الجزائر).

من المساء:الثلاثاء، 9 أبريل

حتى المساء:الأربعاء، 10 أبريل

تاريخ العطلة العامة: الأربعاء، 10 أبريلقد يختلف التاريخ

جدول العطل الرسمية في الجزائر 2024

تم تحديد رزنامة العطلة الرسمية للجزائر استجابة للطلب المتزايد على المعلومات عنها عبر محركات البحث والعطل هي كما يلي:

  • عطلة فصل الخريف تبدأ في 21 أكتوبر حتى 7 نوفمبر.
  • العطلة الشتوية في 21 ديسمبر حتى 6 يناير.
  • ونظرًا لعطلة الربيع، فقد تبدأ في 21 مارس وتستمر حتى 7 أبريل.

العطل الرسمية في الجزائر لسنة 2024

معرفة مواعيد الأعياد الوطنية من الأمور التي يهتم بها الجزائريون، وسنوضح ذلك فيما يلي:

  • في 1 يناير 2024، يبدأ الاحتفال برأس السنة الجديدة.
  • تاريخ الاحتفال برأس السنة البربرية هو 12 يناير 2024.
  • وموعد إجازة عيد الفطر لهذا العام هو 11 أبريل 2024.
  • 1 مايو 2024 هو عطلة عيد العمال.
  • يوم 16 يونيو 2024 هو التاريخ الذي سيتم فيه الاحتفال بعيد الأضحى رسميًا.
  • موعد عيد الاستقلال هو 5 يوليو 2024.
  • تم تحديد اليوم السابع من شهر يوليو 2024 ليكون رأس السنة الهجرية.
  • عطلة عاشوراء يوم 26 يوليو عام 2024.
  • 15 سبتمبر 2024، هو التاريخ الذي تحتفل فيه الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.
  • تم تحديد موعد يوم ذكرى الثورة في 1 نوفمبر 2024.
  • لعطلة الصيفية في 4 يونيو 2024.
  • وموعد العطلة الشتوية هو 21 ديسمبر 2024 أيضًا.
  • تبدأ العطلة الصيفية لهذا العام في 4 مايو حتى بداية العام الدراسي.

العادات الجزائرية واحتفالات عيد الفطر

  • ويتم تنظيف البيوت وتعطيرها بالبخور، وتحولها إلى عرائس جاهزات لزواجهن قبل أيام من العيد.
  • وبينما يحدث كل شيء، تقوم النساء بصنع الحلويات.
  • يتم تصنيع حلويات الطوابع باستخدام قوالب بلاستيكية أو معدنية على شكل أشكال هندسية..
  • عندما يحين وقت صلاة العيد، يصليها الجزائريون، وهم يرتدون أحدث ملابسهم النظيفة، بفرح كبير.
  • وبعد انتهاء الحفل يؤدي الأطفال صلاة العيد ويتوجهون إلى الخارج لشراء الهدايا والحلويات من الساحات والشوارع.
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