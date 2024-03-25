دليل خطوة بخطوة لإجراء الفحص الذاتي للثدي للوقاية من السرطان

يعد الفحص الذاتي للثدي (BSE) خطوة أساسية في العناية بصحة ثدي المرأة الفحص الذاتي للثدي هو إجراء يمكن إجراؤه في المنزل لتحديد كتل الثدي، والتي يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الثدي.

ومن الضروري أن تتعلم المرأة هذه الإجراءات البسيطة، حيث سيسمح لها ذلك بالتعرف على التغيرات في ثدييها والتي قد تشير إلى وجود تشوهات مثل الأورام أو المخالفات.

ولا يعد الفحص الذاتي للثدي ناجحًا مثل التصوير الشعاعي للثدي في الكشف سرطان الثدي، ولكنه يمكن أن يساعد في تحديد التشوهات في الشكل والحجم والملمس النموذجي للثدي.

وعلى الرغم من أن مرض جنون البقر ليس بديلًا عن الاختبارات السريرية الروتينية، إلا أنه يوفر درجة إضافية من الحذر والكشف المبكر، وفيما يلي دليل سهل لإجراء الفحص الذاتي للثدي.

راقبي ثدييك بحثًا عن أي من التغييرات التالية

الوقوف دون قميص أمام المرآة.

راقبي ثدييك وذراعيك على جانبيك

ضغط يديك على وركيك، وذراعيك مرفوعتين فوق رأسك مع مواجهة

ووفقًا للدكتور لاخان كاشياب، الاستشاري: طبيب الأورام الطبي، مستشفى مانيبال، بانر، بيون، استلق على ظهرك مع وضع وسادة تحت الكتف الأيمن والذراع الأيمن خلف الرأس.

استخدمي يدك اليسرى لفحص الثدي الأيمن.

استخدمي أطراف أصابعك (وليس الأطراف)

قومي بحركات دائرية صغيرة، بدءًا من المنطقة الخارجية باتجاه الحلمة.

تغطية منطقة الثدي والإبط بالكامل.

تطبيق مستويات الضغط المختلفة

استخدم ضغطًا خفيفًا على الأنسجة الأقرب إلى الجلد، وضغطًا متوسطًا على الأنسجة العميقة، وضغطًا قويًا على الأنسجة الأقرب إلى جدار الصدر.

تحقق من وجود كتل أو تورم

انتبه جيدًا لأي كتل أو سماكات أو عقد صلبة تذكر، ليست كل الكتل سرطانية، ولكن يجب مناقشة أي نتائج غير عادية مع أخصائي الرعاية الصحية.

فحص عظمة الصدر وعظمة الترقوة

قومي بالصعود إلى أعلى الثدي حول عظمة الترقوة، والمركز بالقرب من عظمة صدر المريضة، والجوانب بالقرب من الإبط ضع إحدى ذراعيك فوق الرأس وقم بتدليك الثدي باليد الأخرى.

تحقق من التفريغ

اضغطي على الحلمات بلطف لمعرفة ما إذا كان هناك أي إفرازات الفحص الذاتي للثدي لا يشكل أي خطر على الصحة على الرغم من أن العثور على ورم في الثدي قد يكون أمرًا مثيرًا للقلق، إلا أن معظم كتل الثدي ليست سرطانية. عادة ما يتم إحضارها بسبب حالات شائعة أخرى.