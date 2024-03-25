تفاصيل حول متلازمة تكيس المبايض

ترجع هذه المشكلة المنتشرة على نطاق واسع إلى الخلل الهرموني لدى الإناث وتتميز هذه المتلازمة بزيادة الهرمون الأنثوي، الإستروجين، مع مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مفرط ودورات غير منتظمة، زيادة هرمون التستوستيرون مما يؤدي إلى حب الشباب، الصلع الذكوري، تساقط شعر فروة الرأس مع زيادة شعر الجسم وتظهر الموجات فوق الصوتية عدة أكياس صغيرة بحجم أقل من 9 ملم في كلا المبيضين.

أصبحت هذه الحالة أكثر انتشارًا في العقدين الماضيين وترجع في الغالب إلى أنماط الحياة غير الصحية. في حالات نادرة جدًا، في مجموعة فرعية صغيرة من الأفراد الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض الهزيلة، يكون ذلك بسبب مشكلات أخرى.

كيف يمكن إدارتها؟

الخيار الأول والأطول أمدا هو تعديل نمط الحياة وهذا يشمل جميع الجوانب بما في ذلك الأكل الصحي، والمزيد من الحركة، وإدارة التوتر والنوم الكافي.

وإذا عادت تغييرات نمط الحياة إلى كونها غير صحية لأكثر من شهر، فإن متلازمة تكيس المبايض تميل إلى التكرار.

ومن ثم فإن أسلوب الحياة الصحي والمستدام على المدى الطويل هو المفتاح للحفاظ على متلازمة تكيس المبايض في وضع حرج.

في المرضى الذين يعانون من عدم التوازن الكيميائي الذي يؤثر على الدورة الشهرية ومشاكل الخصوبة، تتوفر أدوية للمساعدة في التغلب على عدم التوازن الهرموني، على الرغم من أنه لا ينصح بها على المدى الطويل.

نادرًا ما تتم الإشارة إلى الجراحة إلا في المرضى ذوي المقاومة العالية الذين يعانون من صعوبة في الحمل.

في العقد الماضي، أصبح متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) شائع بشكل متزايد لدى النساء في الفئة العمرية الإنجابية.

كلاهما ظروف مختلفة بشكل متباين على الرغم من أنه من الممكن أن يحدثا معًا في نفس الفرد.

ما هو متلازمة تكيس المبايض؟

وترجع هذه المشكلة المنتشرة على نطاق واسع إلى الخلل الهرموني لدى الإناث.

وتتميز هذه المتلازمة

1) زيادة هرمون الاستروجين الأنثوي مع مقاومة الأنسولين مما يؤدي إلى زيادة الوزن وعدم انتظام الدورة الشهرية.

2) زيادة هرمون التستوستيرون تؤدي إلى حب الشباب والصلع الذكوري وفقدان شعر فروة الرأس مع زيادة شعر الجسم

3) تظهر الموجات فوق الصوتية وجود أكياس متعددة صغيرة الحجم أقل من 9 ملم في كلا المبيضين.

وأصبحت هذه الحالة أكثر انتشارًا في العقدين الماضيين وترجع في الغالب إلى أنماط الحياة غير الصحية. في حالات نادرة جدًا، في مجموعة فرعية صغيرة من الأفراد الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض الهزيلة، يكون ذلك بسبب مشكلات أخرى.

كيف يمكن إدارتها؟

الخيار الأول والأطول أمدا هو تعديل نمط الحياة وهذا يشمل جميع الجوانب بما في ذلك الأكل الصحي، والمزيد من الحركة، وإدارة التوتر والنوم الكافي.

وإذا تراجعت تغييرات نمط الحياة إلى كونها غير صحية لأكثر من شهر، فإن متلازمة تكيس المبايض تميل إلى التكرار.

ومن ثم فإن أسلوب الحياة الصحي والمستدام على المدى الطويل هو المفتاح للحفاظ على متلازمة تكيس المبايض في وضع حرج.

في المرضى الذين يعانون من عدم التوازن الكيميائي الذي يؤثر على الدورة الشهرية ومشاكل الخصوبة، تتوفر أدوية للمساعدة في التغلب على عدم التوازن الهرموني، على الرغم من أنه لا ينصح بها على المدى الطويل.

ونادرًا ما تتم الإشارة إلى الجراحة إلا في المرضى ذوي المقاومة العالية الذين يعانون من صعوبة في الحمل.

في كل من متلازمة تكيس المبايض ومرض بطانة الرحم، يمكن أن يؤدي الوعي بالأعراض من خلال الكشف المبكر إلى قطع شوط طويل في ضمان حياة صحية.