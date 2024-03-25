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ما لا تعرفه عن التهاب بطانة الرحم

الفجر الطبي
بوابة الفجر

أصبحت هذه الحالة شائعة بشكل متزايد بين النساء في سن الإنجاب وهو يصيب 10% من جميع النساء و70% من النساء اللاتي يعانين من آلام الحوض المزمنة. 

تشير بطانة الرحم إلى البطانة الداخلية للرحم التي يتم التخلص منها كل شهر ويوجد هذا النسيج أحيانًا في مناطق أخرى غير الطبقة الداخلية للرحم. 

ويمكن أن يكون في المبيضين، البطانة الداخلية للبطن، المثانة، الأمعاء أو في حالات نادرة جدًا، حتى ينتشر خارج التجويف.

وبعد الولادة القيصرية، في بعض الأحيان، يمكن أن يحدث هذا على ندبة الجلد مما يؤدي إلى حالة تسمى بطانة الرحم الندبية.

كيف أعرف إذا كنت مصابة بمرض بطانة الرحم؟

إنها حالة مؤلمة للغاية تسبب أعراضًا مختلفة تتراوح من فترات مؤلمة إلى الألم أثناء الجماع أو حركات الأمعاء أو المثانة.

70% من النساء المصابات ببطانة الرحم المهاجرة يعانين من صعوبة في الحمل وأقل من 5% تم تشخيصهم بالصدفة من خلال الموجات فوق الصوتية الروتينية.

ويميل التهاب بطانة الرحم أيضًا إلى التكرار حتى انقطاع الطمث ويحتاج إلى مراقبة مستمرة مع التدخل المبكر.

ويصيب التهاب بطانة الرحم 10% من النساء في جميع أنحاء العالم في سن الإنجاب.

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