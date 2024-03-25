كيت ميدلتون تكشف تشخيص السرطان في رسالة عاطفية

تلاشت أجواء الارتباك المحيطة بغياب أميرة ويلز كيت ميدلتون عن المظاهر الاجتماعية لكن بأخبار مؤسفة، وكشفت كيت عبر رسالة فيديو أنها تتلقى علاج السرطان.

ويتزامن هذا الإعلان الصادم مع صراع الملك المستمر مع المرض، والذي كشف عنه قصر باكنغهام في 5 فبراير، والذي ذكر أنه تم تشخيص إصابة الملك بـ "نوع من السرطان".

وذكرت كيت في رسالتها أن أطبائها أبلغوها باكتشاف مرض السرطان في جسدها وكما ذكرت الأميرة، فهي الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج.

ووفقا لقصر كنسينغتون في لندن، تخضع الملكة المستقبلية حاليا للعلاج الكيميائي، والذي بدأ في فبراير وخضعت كيت ميدلتون (42 عاما) لـ "عملية جراحية كبرى في البطن" في 16 يناير/كانون الثاني وكانت العملية ناجحة، حسب سجلات المستشفى.

ونظرًا لعدم وجود أي اختبار يُظهر وجود السرطان، كان يُعتقد وقت إجراء الجراحة أن حالتها لم تكن خبيثة ومع ذلك، أكدت اختبارات ما بعد الجراحة وجود ورم خبيث.

وبعد أسابيع من الانتشار على الإنترنت حول طبيعة مرضها، أعلن قصر كنسينغتون في لندن أن الأميرة اختارت هذه اللحظة للكشف تشخيصها لأنه "كان الوقت المناسب"، كما شكرت الأميرة أيضًا الجمهور على "رسائل الدعم الرائعة" التي أرسلت لها منذ دخولها في يناير إلى عيادة لندن.

وفي خطاب مؤثر وشخصي تم بثه على شاشة التلفزيون يوم الأربعاء، وصفت كيت شهرين صعبين للغاية بالنسبة لعائلتنا بأكملها وأكدت تشخيصها، كما تم تصوير البيان، ومع ذلك، في عمل شجاع غير عادي، أرسلت الأميرة رسالة أمل إلى أولئك الذين يخوضون معركتهم الخاصة، قائلة: من فضلك لا تفقد الإيمان أو الأمل لأي شخص يعاني من هذا السرطان، بأي شكل من الأشكال. أنت لست وحدك.

ووصفت الأم لثلاثة أطفال وضعها بأنه "صدمة كبيرة" بينما كانت تجلس بالخارج على مقعد بني داكن في الحديقة أمام خلفية ربيعية نابضة بالحياة من أزهار النرجس البري.

وأكدت أيضًا أنها وزوجها الأمير ويليام، 41 عامًا، أبلغا شخصيًا أطفالهما الثلاثة - الأمير جورج، 10 أعوام، والأميرة شارلوت، 8 أعوام، والأمير لويس، 5 أعوام - بتشخيص حالتها، لكنهم أخبروهم: أنا سأكون بخير

وشكرت الأميرة زوجها الأمير ويليام على حبه ودعمه، وبدت رواقية تمامًا عندما سلمت رسالتها المفجعة، كما قالت: «إن وجود ويليام بجانبي هو مصدر كبير للراحة والطمأنينة أيضًا.. كما هو الحال مع المودة والتشجيع واللطف الذي أظهره الكثير منكم».

السرطان

السرطان هو مرض معقد يتميز بنمو غير طبيعي للخلايا التي يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم يمكن أن يؤثر على أعضاء وأنسجة مختلفة، مما يسبب أعراضًا مثل الكتل، والسعال لفترة طويلة، وفقدان الوزن غير المبرر، وتغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة.

وتشمل عوامل الخطر الوراثة، والعوامل البيئية، واختيارات نمط الحياة تشمل خيارات العلاج الجراحة، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والعلاج المناعي، والعلاج الموجه، المصمم خصيصًا لنوع ومرحلة السرطان. يعد الاكتشاف المبكر والوقاية أمرًا أساسيًا لتحسين النتائج.