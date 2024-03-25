تفاصيل مزاد سيارات جمارك سفاجا
اعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية المتخصصة والمشرفة على مزادات مصلحة الجمارك والمصالح الحكومية عن موعد أول مزاد رسمي في العام الجديد 2024.
وفقًا للإعلان المنشور على موقع الهيئة الرسمي، سيتم إقامة مزاد لجمارك سفاجا، يتضمن المزاد مجموعة من السيارات والبضائع التابعة لجمارك سفاجا.
سيتم الإعلان عن المزاد في نادي الجيزة الرياضي، الواقع في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس في الجيزة.
- ستبدأ جلسة المزاد في الساعة 12 مساءً.
- تبلغ تكلفة الحصول على كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه، وتشمل ضريبة القيمة المضافة والدمغات.
- تشمل أنواع السيارات المعروضة في المزاد مجموعة واسعة مثل السيارات الألمانية والكورية ومرسيدس وبي إم دابليو وكريسلر وتويوتا وغيرها.
- يجب على الراغبين في شراء السيارات التوجه إلى مقر الجمارك في الدقي لشراء كراسة الشروط.
- ومن بين شروط الدخول إلى المزاد، يتعين على المشترين الذين يفوزون بالمزاد دفع 30% من قيمة الصفقة عند الفوز بالمزاد.
- في حال عدم سداد هذه النسبة في نفس اليوم، يحق للجهة الإدارية الاحتفاظ بالتأمين المؤقت.
- يتعين دفع المبلغ المقدم نقدًا في خزينة الهيئة أو عن طريق شيك مصرفي قابل للدفع. يجب دفع المبلغ المتبقي خلال 15 يومًا من تاريخ فوز المشتري بالمزاد.