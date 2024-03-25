تفاصيل مزاد سيارات جمارك سفاجا

اعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية المتخصصة والمشرفة على مزادات مصلحة الجمارك والمصالح الحكومية عن موعد أول مزاد رسمي في العام الجديد 2024.

وفقًا للإعلان المنشور على موقع الهيئة الرسمي، سيتم إقامة مزاد لجمارك سفاجا، يتضمن المزاد مجموعة من السيارات والبضائع التابعة لجمارك سفاجا.

سيتم الإعلان عن المزاد في نادي الجيزة الرياضي، الواقع في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس في الجيزة.