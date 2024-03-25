بيت العائلة المصرية بلندن يحتفل بشهر رمضان المعظم

في حفله السنوى للاحتفال بشهر رمضان المعظم دعا بيت العائلة المصرية بلندن ابناء الجالية المصرية وسكان الحي وشخصيات بريطانية ومصرية ومسيحيين للمشاركة فى تناول إفطار رمضان فى جو رمضاني اجتماعي جميل شمل المأكولات والحلويات الرمضانية وإفطار المسحيين.

ولكي تكتمل الأجواء الرمضانية شمل برنامج الحفل بعد استقبال المدعوين سماع قرآن المغرب بصوت الشيخ رفعت تلاه تراتيل الشيخ النقشبندى وأغانى رمضان القديمة أثناء تناول الإفطار، وفى بداية الحفل قال الأستاذ مصطفى رجب: "نحن نتناول إفطارنا هنا يجب علينا أن نتزكر اخواننا فى غزة وندعوا الله أن ينصرهم ويلهمهم الصبر وان يرحم شهدائهم ويشفى مصابيهم".

تلتها كلمات من أعضاء البرلمان ومدير الأمن والقنصل المصرى ومندوب مكتب العمدة

وعقب الاستاذ مصطفى رجب على الكلمات بمطالبة أعضاء البرلمان بعمل المزيد من الجهود من أجل القضية الفليسطينية وقدم توضيح للحاضرين حول حقيقة معبر رفح، كما قدم الشكر لمدير الامن على المجهود المبذول من أجل إتاحة الفرصة للجماهير للتعبير عن شعورهم تجاه القضية الفلسطنية.



وفى نفس الحفل تم تكريم الام المثالية لعام ٢٠٢٤ السيدة وفاء سعد وتقديم الشكر لها على إنجازها العظيم لتكون ابنتها د منى احمد اول مصرية تنتخب ممثلة لحزب العمال فى دائرة كنزنجتون وتشيلسى والشرف الأكبر الذى تمثل فى استقالتها من حزب العمال احتجاجا على تصريحات رئيسه تجاه الجرائم فى غزة لتصبح عضو مستقل وتصبح شرف الشباب المصرى فى بريطانيا.

ساهمت كنيسة الحى ومركز جمعية وايت سيتى بامداد معدات للاحتفال

وحضر الحفل: اندى سارتر عضو البرلمان ومدير الامن دانيال شارب ومن القنصلية المصرية القنصل محمد رأفت والقنصل خالد انس والقنصل چومانا اعسر ومن السفارة المصرية المستشارة نيهال نبيل والمستشار الثقافى د رشا كمال

ومن مكتب عمدة لندن جامس صمول ومراد قريشي

والنائبة د منى احمد عن دائرة كنزنجتون وتشيلسى

والنائبة فرانسيس اومه عن وايت ستى

والأستاذ عبدالله هلال رئيس الرابطة النوبية المصرية

واعضاء مجلس ادارة الحى

وأشرف على ادارة الاحتفال الاستاذ جلال دردير والأستاذة ماجدة صقر والأستاذ كريم عرفه

وكانت اجمل مظاهر هذا الاحتفال روح التعاون والصداقة والمحبة بين الحضور