تدريبات خاصة لهاري كين ومزراوي في بايرن ميونخ

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن بايرن ميونخ الألماني، اليوم الاثنين، أن مهاجمه المصاب، هاري كين، أدى حصة تدريبية منفردة في ملعب التدريب الخاص بالنادي، بعد خروجه مبكرا من معسكر منتخب إنجلترا.

تدريبات خاصة لهاري كين ومزراوي في بايرن ميونخ 

وأصيب كين في كاحله، خلال الفوز العريض على دارمشتات بنتيجة 2/5، يوم 16 أذار/مارس الجاري، ضمن منافسات البوندسليجا.

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وانضم النجم الإنجليزي لقائمة منتخب بلاده، لكنه استبعد وخرج من المعسكر، قبل الخسارة (1-0) أمام البرازيل، في مباراة ودية أقيمت السبت الماضي.

وأشار النادي البافاري أيضا إلى أن ظهيره الأيسر، رافائيل جيريرو، أدى تدريبا منفردا بالكرة، بعد تعرضه لتمزق بسيط في الفخذ الأيسر أمام دارمشتات.

وفي نفس السياق، أدى الثنائي، كينجسلي كومان ونصير مزراوي، حصصا تدريبية إضافية اليوم الاثنين بعد عودتهما للمران، بينما حصل باقي لاعبي الفريق على إجازة.

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