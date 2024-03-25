أتلتيكو مدريد يقترب من تجديد عقد كوكي وقطع الطريق على الأندية السعودية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

إدارة نادي أتلتيكو مدريد أوضحت حقيقة الشائعات المتداولة حول انتقال نجم الفريق الإسباني إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أتلتيكو مدريد يقطع الطريق على الأندية السعودية

النجم المقصود هو كوكي، الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، حيث أثيرت شائعات عن رغبته في تجربة جديدة خارج إسبانيا.

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وقد نجح أتلتيكو مدريد في تمديد عقد كوكي لموسم إضافي، دون الكشف تفاصيل الاتفاق.

قام حساب النادي على منصة تويتر بنشر مقطع فيديو قصير يظهر كوكي داخل ملعب الفريق، مع تعليق "كوكي القائد الأسطوري.. القصة مستمرة"، لتؤكد أتلتيكو على استمرارية اللاعب في صفوفه.

ويتمتع كوكي بخبرات غنية نتيجة لمسيرته المهنية الطويلة، التي بدأت مع أتلتيكو مدريد في عام 2009، بالإضافة إلى مشاركاته المؤثرة مع المنتخب الإسباني.

كوكي الاتلتي الروخيبلانكوس نادي اتلتيكو مدريد الدوري السعودي

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