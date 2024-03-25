وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُطلق مبادرة "معمل الابتكار الحكومي" لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز الخدمات الحكومية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "معمل الابتكار الحكومي" لتمكين الشركات الناشئة المبتكرة المهتمة بمجال التكنولوجيا الحكومية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية. وتمثل المبادرة نقلة نوعية في تعزيز الابتكار والتعاون داخل قطاع التكنولوجيا.



وتنفَذ المبادرة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية وبالتعاون مع Flat6Labs وRobusta وUntap وWeCodeForYou وzero360، إضافة إلى مجموعة من كبرى الشركات، هي AWS ووهواوي وIBM ومايكروسوفت وRedhat وSAP وSoftware AG. كما تشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ المبادرة بصفتها شريكًا استراتيجيًا.



وتستهدف مبادرة "معمل الابتكار الحكومي" الشركات الناشئة الطموحة التي تسعى لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع وتطوير حلول مبتكرة لتقديم الخدمات الحكومية. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمبادرة في تهيئة نظام بيئي لتحفيز نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر في المؤشرات العالمية للتحول الرقمي.

ويستمر برنامج المبادرة من ثلاثة إلى خمسة أشهر وتشمل برنامج لتسريع الأعمال لتسهيل نفاذ الشركات الناشئة إلى فرص التدريب المكثف والتوجيه والتشبيك. ويسهم البرنامج في تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمواطنين والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، المحلية والمتعددة الجنسيات، لتصميم وتنفيذ حلول مخصصة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمجتمع، آخر موعد للتقديم يوم 13 أبريل.