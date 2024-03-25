افتتاح مقر مأمورية الشهر العقاري بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة

افتتح المستشار محمد دسوقي - بالمكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، مقر مأمورية الشهر العقاري بمبنى السوق التجارية بالمجاورة الأولى بمنطقة خدمات عمارات الإسكان الاجتماعي 480 فدانا بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بحضور أحمد حسن فرشوطى – وكيل وزارة العدل للشهر العقاري بالأقصر، ولفيف من ممثلي المجتمع المدني.



وأوضح رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أن مقر المأمورية يشتمل على " غرفة رئيس المأمورية - 3 غرف للأعضاء الفنيين - غرفة لجنة بت تظلمات - غرفة أرشيف حفظ - غرفة خزينة )، حيث ستقوم المأمورية بشهر الطلبات والمحررات الخاصة بالتجمع العمراني الجديد " طيبة الجديدة "، وذلك في إطار ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة لدفع عجلة التنمية.



وفي السياق ذاته، تفقد المهندس علاء عبد اللاه، سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة طيبة الجديدة بطاقة تصميمية ٣٥٠٠٠ م٣/ يوم، حيث قام بالمرور على مراحل التنقية والاطلاع على تعليمات التشغيل وإرشادات السلامة والصحة المهنية بالمحطة، بجانب المرور على معمل المحطة.

