تداول 80 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أنه تم تداول 80 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1084 شاحنة و945 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1565 راكبا بموانئها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن.

وأوضحت الهيئة أن حركة الواردات شملت 69 ألف طن بضائع، و537 شاحنة و937 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و547 شاحنة و8 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة "وادي اليرموك " وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، بينما تغادره السفينتان "بوسيدون اكسبريس وأمل ".

وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن، 360 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي "سينا، كوين نفرتيتي واور"، فيما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة "النوي اكسبريس " وتحمل 830 سيارة قادمة من جدة.