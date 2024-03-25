"التموين" تعلن عن ممارستين عالمية ومحلية لشراء زيت خام



أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية الذراع الشرائي لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 12 عام 2023/2024 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن.

وأوضحت أن فترة الوصول من 1 إلى 15 مايو 2024 و/أو من 16 إلى 30 مايو المقبل وجلسة فض المظاريف والبت بعد غد الخميس 28 مارس الجاري منوهة بأن المورد يقدم أسعاره على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما و270 يوما وتفاضل الهيئة بما يحقق مصلحتها ويلتزم المورد بتقديم السعرين.

من جانب آخر أعلنت الهيئة عن ممارسة رقم 12 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا 500 طن زيت عباد) موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها تسليم من 15 مايو إلى 15 يونيو 2024 لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت يوم /الاثنين/ الموافق أول أبريل منوهة بأن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر الهيئة.