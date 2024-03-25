عملية الحقن المجهري| مفهومه ومراحله وأهم النصائح قبل وبعد العملية

تُعد عملية الحقن المجهري تقنية مساعدة على الإنجاب تُقدم الأمل للعديد من الأزواج الذين يعانون من العقم، فمع تأخر حلم الإنجاب، تبدأ المشاكل بين الزوجين، ويبدأ اهتزاز استقرار الأسرة، لذلك إن كنت تعاني من أي مشكلة في الإنجاب بصورة طبيعية، إذن يمكنك اتخاذ قرار الحقن المجهري ولكن ما هي تلك التقنية وخطوات إتمامها، وأهم النصائح قبل العملية وبعدها، هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية، ابقوا معنا..

ما هي عملية الحقن المجهري؟

ببساطة شديدة ودون الدخول في أي تعقيدات طبية، يمكن تعريف الحقن المجهري، والمعروف أيضًا باسم تلقيح خارج الجسم (IVF)، بكونه إجراء طبي يتم استخدامه لعلاج العقم وزيادة فرص الحمل، حيث تعتبر تقنية الحقن المجهر واحدة من تقنيات تلقيح الأنابيب تحت المجهر (ART)، وهي تشمل مجموعة من الإجراءات الطبية التي تهدف إلى تحقيق الحمل.

ولعل هذا ينقلنا مباشرة إلى الحديث عن خطوات الحقن المجهري، ويجدر بنا الإشارة إلى أن تلك المعلومات مقدمة من قبل فريق عمل مستشفى بداية للخصوبة وأطفال الأنابيب..

مراحل الحقن المجهري

عملية الحقن المجهري تتكون عادةً من عدة مراحل أساسية، والتي تتمثل فيما يلي..

تحفيز المبايض: يتم استخدام الهرمونات لتحفيز المبايض وزيادة عدد البويضات المنتجة، حيث يتم متابعة نمو المبايض باستخدام الفحوصات الشعاعية وفحوصات الدم المنتظمة. استخراج البويضات: يتم استخراج البويضات من المبايض عن طريق إجراء جراحي بسيط يدعى المبيضة المتكاملة، يجدر بنا ذكر أن هذا الإجراء يتم تحت التخدير وباستخدام إبرة رفيعة يتم إدخالها في التجويف البطني تحت إرشاد الأشعة السينية أو التصوير بالموجات فوق الصوتية. استعداد السائل المنوي: يتم جمع السائل المنوي من الرجل عن طريق الاحتلام الذاتي أو الاستخراج الجراحي، حيث يتم تحضير السائل المنوي بفصل الحيوانات المنوية ذات الحركة الجيدة والشكل الجيد عن السوائل الأخرى. التخصيب: تتم عملية التخصيب عن طريق خلط البويضات المستخرجة مع السائل المنوي المحضر، ثم يتم وضع هذا الخليط في وعاء ثقافة خاص تحت المجهر ويتم مراقبة الخلايا المخصبة لعدة ساعات أو أيام. نقل الأجنة: بعد فترة التخصيب، وبعدها يتم اختيار الأجنة الناجحة والصحية لنقلها إلى رحم المرأة، ويتم ذلك عن طريق إدخال قسطرة رفيعة عبر عنق الرحم ووضع الأجنة في تجويف الرحم، ولك أن تعلم أنه في أغلب الأحوال يتم إجراء هذه العملية عادة بعد 2-5 أيام من جمع البويضات. متابعة الحمل: بعد عملية نقل الأجنة، يتم متابعة الحمل المحتمل باستخدام اختبارات الحمل وفحوصات الدم المناسبة، وفي حالة نجاح العملية وحدوث الحمل، يتم تحويل الرعاية الطبية للمرأة الحامل إلى طبيب النساء والتوليد المعتاد.

تعتبر هذه هي المراحل العامة لعملية الحقن المجهري، وقد يتم تعديلها بناءً على حالة كل مريضة وتوجيهات الفريق الطبي المعالج، يجب استشارة الأطباء المتخصصين للحصول على معلومات محددة ودقيقة حول كيفية تنفيذ الحقن المجهري وتفاصيل المراحل المحددة لحالتك الفردية.

نصائح قبل عملية الحقن المجهري:

استشارة الطبيب حول جميع الخيارات المتاحة لعلاج العقم.

إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من صحة الزوجين.

اتباع نمط حياة صحي، مثل: تناول نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

التوقف عن التدخين وشرب الكحول.

نصائح هامة بعد الحقن الجهري