عاجل| الحكومة تصادر سلع بقيمة 1.8 مليار دولار رفض أصحابها استلامها لتحقيق مكاسب وتعطيش الأسواق

كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن العديد من التجار قاموا برفض استلام بضائعهم من الموانئ على الرغم من قيام الحكومة بتدبير الدولار اللازمة للأفراج عنها؛ وذلك لتحقيق أكبر قدر من الأرباح والمكاسب.

وقال “مدبولي”، خلال تصريحات على هامش لقاءه مع مجموعة من التجار والمصنعين، إن الحكومة خلال الفترة الماضية ألغت المدد الزمنية لقرار المهمل والبضائع المتراكمة لعدم مصادرة البضائع، تقديرا منها للمستوردين والتجار لعدم تدبير البنوك للدولار، .. ولكن عندما بدأت تدبر الدولار ووفرة نحو 4.5 مليار دولار للأفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ، اكتشفت أن قيمة البضائع التى خرجت للأسواق تتراوح بين 2.5 و2.8 مليار دولار، ولا يزال هناك بضائع في الموانئ بقيمة 1.8 مليار دولار رفض أصحابها استلامها على الرغم من تدبير الدولار، وانتهاء جميع أورقها.

وأوضح “مدبولي”، إنه من خلال متابعة مجلس الوزراء لأسباب رفض أصحاب تلك البضائع استلامها تم اكتشاف أنهم كانوا في انتظار مزيد من انخفاض في أسعار الدولار 4 إلي 5 جنيهات حتي يقموا باستلامها بأسعار رخيصة وتحقيق مكاسب، وصفا تللك الافعال بأنها غير منطقية و

وتابع “ مدبولي”، تلك الممارسات مش عارف أوصفها بأي، لكن تم على الفور توجيه وزارة المالية بمصادرة تلك البضائع، وعودة تطبيق المدد الزمنية الخاصة بالمهمل والراكد.