5 علامات تشير إلى عودة سرطان الثدي

لا يزال سرطان الثدي أحد أكثر التحديات الصحية انتشارًا وصعوبة التي تواجهها النساء في جميع أنحاء العالم في حين أن التقدم في الكشف والعلاج قد أدى إلى تحسين النتائج بشكل كبير، بالنسبة لأولئك الذين واجهوا سرطان الثدي، فإن القلق من عودته يمكن أن يكون ثقيلًا.

ويمثل سرطان الثدي النقيلي، المعروف أيضًا بالمرحلة الثالثة/الرابعة، الشكل الأكثر تقدمًا للمرض وهناك حالات تكرار حيث يصاب 30٪ من المرضى بالورم الخبيث أثناء رعاية المتابعة.

ويمتلك جسمنا آليات فريدة يقوم من خلالها بتوصيل احتياجاته لكي نعيش حياة صحية، لا بد من الاستماع إلى أجسادنا وملاحظة أي تغيير غير طبيعي في أقرب وقت ممكن.

ويعد التعرف على علامات تكرار الإصابة بسرطان الثدي أمرًا بالغ الأهمية للتدخل في الوقت المناسب وتحقيق النتائج المثلى.

ويتطلب التعامل مع سرطان الثدي النقيلي الحذر والعلاج المناسب واليقظة لا ينبغي أن يكون الهدف من العلاج هو السيطرة على الانتشار وتخفيف الأعراض فحسب، بل يجب أيضًا أن يكون تحسين نوعية الحياة وإطالة فترة البقاء على قيد الحياة لذلك، من المهم أن يجري المرضى محادثات مفتوحة ومفصلة مع طبيبهم حول خيارات العلاج المتقدمة المختلفة المتاحة.

سرطان الثدي

وفقًا للدكتور تشاندراغودا دوداغودار، مدير طب الأورام، مستشفى بي إل كيه ماكس سوبر التخصصي، راجيندرا بليس، دلهي، العديد من النساء يواجهن تكرار الإصابة بسرطان الثدي.

وهذا يؤكد أهمية التعرف على العلامات والأعراض التحذيرية المرتبطة بتكرار الإصابة بسرطان الثدي واحتمالية انتشاره إن الإلمام بهذه المؤشرات يمكّن الأفراد من تحديد العلامات الحمراء المحتملة في وقت مبكر، ويمثل تشخيص الإصابة بسرطان الثدي النقيلي تحديات كبيرة للمرضى لذلك، من الضروري الدعوة إلى إجراء محادثات مفتوحة وموسعة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية إن فهم خيارات العلاج المتاحة يصبح أمرًا حاسمًا في اجتياز هذه الرحلة الصعبة بفعالية.

فيما يلي 5 علامات يجب الانتباه إليها:

ألم مستمر وغير قابل للوصف:

إذا كنت تعاني من ألم غير قابل للتفسير ومستمر بطبيعته، فيجب عليك زيارة طبيب الأورام الخاص بك على الفور من الضروري اتخاذ إجراء سريع لأن هذا قد يكون علامة على التكرار لن يتم تخفيف نوع الألم المرتبط بالتكرار باستخدام العلاجات الشائعة بالإضافة إلى ذلك، من المهم للغاية الانتباه إلى الانزعاج أو المنطقة التي تؤلمك بشكل خاص مثل المفاصل والعظام والظهر أو الحوض والمزيد.

الكتل:

ابحثي عن كتل جديدة أو تورم في أجزاء مختلفة من الجسم، وليس فقط منطقة الثدي انتبه جيدًا لأي نمو غير طبيعي أو تورم، حيث يمكن أن يكون مؤشرًا محتملًا لتكرار الإصابة بسرطان الثدي أو انتشاره.

ألم في الصدر وصعوبات في التنفس:

إذا كنت تعاني من ضيق مستمر في التنفس، أو صفير، أو انزعاج غير مبرر في الصدر، فاطلب الرعاية الطبية على الفور لأن ورم خبيث في الرئتين يمكن أن يسبب هذه الأعراض.

التعب والضعف المستمر:

من المهم أن ندرك أن التعب والضعف المستمر، الذي يستمر حتى بعد الحصول على قسط كاف من الراحة، يمكن أن يكون مؤشرا على تكرار المرض من المهم أن ندرك الفرق بين التعب العام والشعور الطويل بالإرهاق الذي لا يتحسن مع النوم، لاتخاذ الإجراء المناسب.

الأعراض العصبية:

قد ينتشر سرطان الثدي النقيلي إلى الدماغ، مما يؤدي إلى أعراض عصبية مختلفة راقب الصداع المتكرر أو النوبات أو صعوبة التنسيق أو التوازن أو مشاكل الذاكرة أو التغيرات في الرؤية أو الكلام.