6 عادات صحية يابانية للعيش فترة أطول

لا تحتاج إلى النظر إلى أبعد من اليابان، حيث يتمتع الأفراد ببعض من أطول متوسط ​​العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم وينبع طول عمرهم من ثقافة تعطي قيمة عالية للصحة والرفاهية، وليس الحظ فقط وفيما يلي ممارسات لأسلوب الحياة الياباني يمكنها إطالة وتحسين نوعية حياتك.

ارتشف الشاي الأخضر

الشاي الأخضر ليس مجرد مشروب في اليابان؛ إنه ا طريقة للحياة. يشتهر الشاي الأخضر بخصائصه المضادة للأكسدة وفوائده الصحية العديدة، وهو عنصر أساسي في الثقافة اليابانية سواء كنت تستمتع به ساخنًا أو باردًا، فإن إضافة الشاي الأخضر إلى روتينك اليومي يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتحسين وظائف المخ، وحتى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ممارسة التمارين البسيطة يوميًا

في اليابان، لا يقتصر النشاط البدني على صالة الألعاب الرياضية. وبدلا من ذلك، فإنه يشارك في الحياة اليومية. من تمارين التمدد في الصباح إلى المشي في المساء، يعطي الأفراد اليابانيون الأولوية للبقاء نشطين بطرق بسيطة وفعالة من خلال ممارسة التمارين اليومية مثل المشي أو اليوغا أو التاي تشي في روتينك، يمكنك تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين المرونة، وتعزيز طول العمر.

التدرب على التحكم في الحصص

يركز المطبخ الياباني على الأكل اليقظ والاعتدال، مع تخصيص أحجام الوجبات لتعزيز التوازن والشبع من خلال ممارسة التحكم في حصة الطعام وتذوق كل قضمة، يمكنك منع الإفراط في تناول الطعام، والحفاظ على وزن صحي، وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالسمنة لذا، في المرة القادمة التي تجلس فيها لتناول الطعام.

إضافة المأكولات البحرية إلى نظامك الغذائي

بفضل سواحلها الممتدة، تتمتع اليابان بوفرة من المأكولات البحرية الطازجة، بدءًا من سمك السلمون اللذيذ وحتى الساشيمي اللذيذ.

ولا تعد المأكولات البحرية مصدرًا غنيًا للبروتين فحسب، بل إنها مليئة أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، الضرورية لصحة القلب والوظيفة الإدراكية.

ومن خلال إضافة المأكولات البحرية الإقليمية إلى نظامك الغذائي بانتظام، يمكنك دعم الصحة العامة وزيادة فرصك في العيش حياة أطول وأكثر صحة.

الأطعمة المخمرة

لطالما كانت الأطعمة المخمرة مثل الميسو والناتو والكيمتشي من العناصر الأساسية في النظام الغذائي الياباني، وتحظى بتقدير كبير لخصائصها الغنية بالبروبيوتيك وفوائدها الهضمية.

وهذه الأطعمة الصديقة للأمعاء لا تدعم فقط الميكروبيوم الصحي ولكنها أيضًا تقوي جهاز المناعة وتعزز صحة الأمعاء جرب الأطعمة المخمرة مثل الإيدلي واللبن الرائب والبيثا والمخللات.

ومن خلال إضافة الأطعمة المخمرة إلى وجبات الطعام الخاصة بك، يمكنك تحسين عملية الهضم، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، وزراعة نظام بيئي داخلي مزدهر.