استمتع بطعم التقاليد مع كحك العيد السادة: طريقة التحضير في المنزل، يُعتبر كحك العيد السادة من أبرز الحلويات التي تزين موائد العيد في العديد من البلدان العربية، فهو يحمل في طعمه ورائحته لمسة من الأصالة والتقاليد العريقة. في هذا المقال، سنستكشف معًا كيفية تحضير كحك العيد السادة في المنزل بخطوات بسيطة ومقادير سهلة.

استمتع بطعم التقاليد مع كحك العيد السادة: طريقة التحضير في المنزل



1. مقادير كحك العيد السادة:

- 3 أكواب من الدقيق.

- 1 كوب من السكر.

- 1 كوب من السمن.

- 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة.

- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

- ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة (اختياري).

- بيضة واحدة.

2. طريقة التحضير:

- في وعاء كبير، قومي بخلط السمن والسكر جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

- أضيفي البيضة واستمري في الخلط حتى تتمازج مع المزيج.

- في وعاء آخر، اخلطي الدقيق ومسحوق الخميرة ومسحوق الفانيليا (ومسحوق القرفة إن استخدمتيه) جيدًا.

- أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط السمن والسكر والبيض، واعجني المكونات برفق حتى تتكون لديك عجينة ناعمة.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة، وضعيها في صواني الخبز مع ترك مسافات بينها.

- أدخلي صواني الخبز إلى فرن محمّى مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لون الكحك ذهبيًا.

3. الاستمتاع بكحك العيد السادة:

- اتركي الكحك ليبرد قليلًا قبل التقديم.

- قدمي الكحك العيد السادة في طبق جميل وزيّنيه إذا رغبت برش السكر البودرة أو وضع بعض حبات الفستق المجروش على الوجه.

ختام:

تحضير كحك العيد السادة في المنزل يعد تجربة ممتعة ومثمرة، حيث يمكنك الاستمتاع بطعم التقاليد ورائحة الفرح في كل قطعة، جربي هذه الوصفة البسيطة وشاركي الفرحة مع الأهل والأصدقاء في عيد الفطر.