تذوق لذة العيد مع كحك العيد بالمكسرات: وصفة شهية ومغذية، تُعد حلوى كحك العيد من الحلويات التقليدية التي تتميز بها احتفالات عيد الفطر في العالم العربي.

ومن بين تلك النكهات الشهية، يأتي "كحك العيد بالمكسرات" ليضفي لمسة من الغنى والتغذية على هذه الحلوى الشهية في هذا المقال، سنتعرف على وصفة كحك العيد بالمكسرات ومقاديره لتحضيره في المنزل.

تذوق لذة العيد مع كحك العيد بالمكسرات: وصفة شهية ومغذية

1. المقادير المستخدمة:

- 3 أكواب دقيق.

- 1 كوب سمن.

- 1 كوب سكر.

- 2 بيض.

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- 1 كوب من المكسرات المفرومة (لوز، جوز، فستق، وغيرها حسب الرغبة).

2. طريقة التحضير:

- في وعاء كبير، اخلطي السمن مع السكر حتى يصبح المزيج ناعمًا.

- أضيفي البيض والفانيليا واخلطي حتى تتجانس المكونات.

- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الملح.

- أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط السمن والبيض واعجني المكونات حتى تتشكل لديك عجينة لينة.

- أضيفي المكسرات المفرومة إلى العجينة وامزجيها جيدًا.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز مع ترك مسافات بينها.

- سخّني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، واخبزي الكحك لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

3. الاستمتاع بالكحك بالمكسرات:

- اتركي الكحك ليبرد قليلًا قبل التقديم.

- قدمي الكحك بالمكسرات في طبق جميل وزيّنيه ببعض المكسرات الكاملة أو برش السكر البودرة إن رغبت.

4. الاستمتاع بالنكهة الغنية:

- يُمكنك الاستمتاع بلذة كحك العيد بالمكسرات مع كوب من الشاي الساخن أو القهوة لتكملة تجربة الطعم الشهية.

ختام:

باستخدام المكسرات في وصفة كحك العيد، تضيفين لمسة من النكهة والغنى إلى هذه الحلوى التقليدية. جربي هذه الوصفة في المنزل وشاركي الفرحة مع العائلة والأصدقاء في أجمل أوقات العيد.