استمتع ببيتي فور لذيذ في عيد 2024: وصفة سهلة ومقادير مثالية للاحتفال، تعتبر الحلويات جزءًا لا يتجزأ من احتفالات عيد الفطر المبارك، ومن بين الحلويات الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة هو البيتي فور. إذا كنت ترغب في تحضير بيتي فور لذيذ لاستقبال عيد 2024 بطعم لا يُقاوم، فإليك وصفة بسيطة ومقادير مثالية مع بعض الأفكار للتزيين لتجعل احتفالك بالعيد أكثر سعادة.

استمتع ببيتي فور لذيذ في عيد 2024: وصفة سهلة ومقادير مثالية للاحتفال

1. المقادير:

- كوب ونصف دقيق.

- 3/4 كوب زبدة طرية.

- 1/2 كوب سكر.

- بيضة واحدة.

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

- رشة ملح.

- سكر بودرة للتزيين.

- فستق مجروش أو شرائح للتزيين (اختياري).

- شرائح جوز الهند للتزيين (اختياري).

- شرائح اللوز للتزيين (اختياري).

2. طريقة التحضير:

- سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وأعدّ صواني الخبز بورق الخبز.

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

- أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط واخلطيهما جيدًا حتى يتجانس المزيج.

- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الرشة من الملح.

- أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر والبيض واخلطي حتى تتكون عجينة لينة.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز بمسافات بينها.

- ضعي الصواني في الفرن واخبزي البيتي فور لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- بعد أن تبرد البيتي فور قليلًا، قومي بتزيينها برشة خفيفة من السكر البودرة وأضيفي شرائح الفستق، شرائح جوز الهند، أو شرائح اللوز على الوجه لإضفاء لمسة نهائية جميلة وتزيينية.

3. الاستمتاع بالطعم الرائع:

- قدمي البيتي فور المزينة في صحن التقديم واستمتعي بمذاقها الرائع مع العائلة والأصدقاء في احتفالات عيد الفطر.

ختام:

استمتع ببيتي فور لذيذ في عيد 2024: وصفة سهلة ومقادير مثالية للاحتفال، استمتع بلذة العيد مع بيتي فور لذيذ ومزين بأسلوب رائع ومميز. جربي هذه الوصفة السهلة والممتعة وشاركي الفرحة مع من تحب في عيد 202