أسطورة بايرن ميونخ السابق يقترح تغيير مركز كيميتش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يرى باستيان شفاينشتايجر، نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق أنه ينبغي أن ينتقل جوشوا كيميتش من خط الوسط للعب بمركز آخر مع الفريق البافاري.

شفاينشتايجر يقترح تغيير مركز كيميتش

وصرح النجم المعتزل، الذي توج بكأس العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014، لمحطة (أيه آر دي) الألمانية التليفزيونية، اليوم الثلاثاء: "ربما يرى كيميتش نفسه كلاعب وسط مدافع لكن لديه كل شيء للعب على مستوى عالمي في الظهير الأيمن".

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وأضاف شفاينشتايجر: "أعتقد أن بايرن ميونخ سيكون سعيدا أيضا إذا لعب كظهير أيمن في السنوات المقبلة".

وبدأ كيميتش "29 عاما" مسيرته مع بايرن في مركز الظهير الأيمن، قبل أن يصبح لاعب خط وسط للفريق وللمنتخب الألماني في السنوات الأخيرة.

واستعان جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، الذي عمل أيضا مع كيميتش خلال تدريبه بايرن سابقا، باللاعب كظهير أيمن.

وأشار إلى أن موقف اللاعب بشأن تلك المسألة لا يُنظر إليه بالطريقة الصحيحة.

وقال ناجلسمان: "أعتقد أن ما يزعج كيميتش هو أنه يقال دائما إنه لا يريد اللعب في هذا المركز. إنه منفتح للغاية. من المهم بالنسبة له أن يلعب. وأن يتمكن من مساعدة الفريق. وهو ما يقوم به بالفعل".

 

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