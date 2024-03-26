ads

لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية المانحة

وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP)

الاقتصاد
بوابة الفجر

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولى  البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية وكذلك ممثلي البنوك المشاركة ومدير وأعضاء مجلس أمناء البرنامج وبعض قيادات وزارة الزراعة، وخلال الاجتماع تم استعراض إنجازات البرنامج خلال عام 2023 حيث تمكن برنامج التنمية الزراعية من الموافقة على مبلغ مليار جنيه لأكثر من 12 الف مستفيدا ما بين مزارع ومشروع صغير وشركات خلال 2023 وبذلك يصبح اجمالى ما تم صرفه خلال السنوات الماضية 10.80 مليار جنية (عشرة مليارات وثمانين مليون جنيها) إلى أكثر من 418 الف مزارع ومستفيد نهائي.


وكذلك استعرض الاجتماع المكون الخاص بالتمويل الأخضر المستدام والذى تم تخصيص مبلغ مليار جنيه له في نهاية عام 2022 وتم صرف المبلغ بالكامل خلال عام 2023 إلى 28 الف مستفيد نهائي من صغار المزارعين والجمعيات والسيدات.


وخلال الاجتماع  أكد أن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية سوف يسهم في دمج بعض أنشطة جديدة إلى برنامج التنمية الزراعية حتى تكون مستمرة ومتاحة لصغار الزارعين والفئات الأخرى المستهدفة.


وأضاف إنه تم وضع الاستراتيجية الجديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة لتبنى المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعى بما يتماشى مع رؤية الدولة والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول على قروض بتكلفة مناسبة حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة. 


على أن يتولى تنفيذها البنك التجارى الدولى CIB  البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية وبالتعاون مع البنوك المشاركة والوحدات الفنية للبرنامج.


وأكد على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للمرأة المعيلة مع وجود آليات تمويل محفزة لهذه المشروعات.


في نهاية الاجتماع  وجه الشكر إلى القائمين على برنامج التنمية الزراعية والبنوك المشاركة فيه مشيرا إلى اشادات المنظمات الدولية بنجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة وذلك خلال بعثاتها الإشرافية المستمرة لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع
 

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مفاجأة كبرى في تشكيل منتخب مصر أمام كرواتيا

عاجل| الخارجية الأمريكية توجه تحذيرا لـ إسرائيل بشأن اجتياح رفح الفلسطينية

عاجل.. حسين الشحات يعتذر لـ الشيبي على الهواء

إعلامي بالواسطة ولاعب جاهل.. عمرو أدهم يفتح النار على سيف زاهر وكهربا

شاهد بالبث المباشر منتخب مصر اليوم.. مشاهدة مصر × كرواتيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | نهائي كأس العاصمة الإدارية 2024

نهاية غير طبيعية.. الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو

عاجل:- الجيش الإسرائيلي يؤكد تصفية مروان عيسى

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024