تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، في حين تم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 992 شاحنة، و80 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1590 راكبا بموانئها.

وأوضحت الهيئة أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع، 435 شاحنة، و75 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، 557 شاحنة، و5 سيارات.

وأضافت أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لوصول العبارة "أمل"، بينما تغادر السفينتان "دليلة" و"الحرية 2"، كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع، و360 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي "كوين نفرتيتي، اور، وسينا".